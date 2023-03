Reportan desperdicio de agua potable en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- En Canatlán no existe la cultura del cuidado del agua potable; existen muchas personas que acostumbran a desperdiciarla regando la calle o el automóvil y también muchos usuarios morosos que no saben el daño que su actitud provoca para mantener un servicio de calidad, destaca Joel Enrique Rodríguez, director del Sistema del Agua en Canatlán.

Sigue habiendo desperdicio del agua en Canatlán, no hay la cultura del agua, es nula; estamos atendiendo los reportes que nos envía la misma gente, la población, nos envían imágenes con personas desperdiciando el agua, lavando la calle con manguera, asevera el entrevistado.

“En una ocasión llegamos con una señora que tenía una queja en contra y ella nos dijo que seguirá con la costumbre de regar su calle, que el agua nunca se terminará; es una persona muy conocida en Canatlán y nos reafirmó que no cambiará su hábito de regar la calle con manguera”. Existen esos hábitos todavía, menciona Joel.

El funcionario dijo que en el tema de los morosos, se va componiendo poco a poco ya que se trabaja sin colores y sin la indicación de que unos sí y otros no; "antes se usaba la indicación de que no me molesten a estos, como lo reafirma el entrevistado", reafirmó.

A unas personas no se les tocaba, no se les hacía, menciona el funcionario, quien trabajó en el Sistema del Agua de Canatlán en pasada administración municipal. Ahora la cosa es pareja, que quien debe se acerque a realizar convenio y a quien no lo quiera se le restringirá el servicio del agua potable.

“El porcentaje de morosos fluctúa entre un 40 o 50 por ciento, que representa una afectación de cuatrocientos mil pesos al mes; nosotros cada 30 días pagamos 180 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad y recaudamos prácticamente 190 mil. Lo que recaudamos es para la CFE, por tanto ya estamos cotizando, buscando la opción de meter energía solar a diversos pozos”.

Un solo pozo cuesta 80 mil pesos en pago de energía eléctrica convencional / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Destaca que de los siete pozos que se cuentan, dos trabajan con energía solar, faltan cinco para completar el total. Un solo pozo nos cuesta 80 mil pesos en pago de energía eléctrica convencional

Al hacer un llamado de conciencia a los usuarios morosos, Joel les dice que están abiertos a la negociación.

Joel Rodríguez invitó a los ciudadanos a acercarse para ponerse al corriente en los adeudos; "sé que es complicado llevar 10 o 15 mil pesos, pero si se acercan tramitan un convenio, con la posibilidad de que aporten cantidades que no sean muy pesadas. Los convenios con pagando el 30 por ciento del adeudo y lo demás se negocia en abonos fáciles", señaló.

Por otra parte este miércoles, que se celebra el Día Mundial del agua, el SIAC organizará un desfile con algunas escuelas, entre ellas el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario; el Departamento de la Cultura del Agua es el que anda con las actividades, buscando concientizar a la población sobre el buen uso del agua.