Reportan falta de atención médica en centro de Salud del Paso Nacional

PASO NACIONAL Nazas Dgo. (OEM). -Como grave consideran los ciudadanos de esta comunidad, la falta de atención médica para la población en general, pues en los días anteriores a esta publicación, han vivo experiencias desesperantes al tener familiares en enfermos y que no se pueda conseguir atención medica por ninguna parte.

Detallaron los vecinos entrevistados de esta localidad, que esta semana a una persona se le complicó su estado de salud por la noche, acudiendo al centro de salud, donde no hay nadie, acudieron a tocar la puerta de médicos particulares, ninguno abrió, lo que ocasionó que se tuviera que conseguir un vehículo particular con algún otro ciudadano, para sacar de urgencia a la persona a la ciudad más cercana para que recibiera atención médica.

Señalaron que afortunadamente la mujer pudo ser atendida en el municipio de Cuencamé, y con ello salvo su vida, pero este tipo de experiencias se viven muy seguido, cuando son familias que tiene la manera económica, o mínimo un automóvil aun que sea sencillo, pueden salir en busca de ayuda, lo que no pueden hacer las familias de escasos recursos, a ellos solos les queda tocar muchas puertas de los vecinos y amigos, o en el peor de los casos, ver a sus familiar morir sin tener la atención medica necesaria.

Agregaron que en el centro de salud de la localidad, cuentan con doctor solo por las mañanas, y a veces ni eso, hay siempre una enfermera que hace todo lo que esta es sus manos por ayudar a la gente, pero no es insuficiente, por las noches no se tiene médicos de guardia, y por supuesto que esta completamente prohibido enfermarse en fin de semana, ahí si no consigue nada de este centro de salud, de ahí que señalan su situación como demasiado grave al no tener médicos que atiendan a la población.

Al ser cuestionados los entrevistados sobre atención medica particular, detallaron que en esta localidad como en muchas otras del municipio, de noche ya no abren la puerta a nadie, puede el ciudadano tocar y tocar en la casa de algunos médicos particulares que viven en la región, y no abren, lo que les dificulta mucho mas el problema de familiares enfermos, y si ha esto se le agrega que el ISSSTE retiro la ambulancia que bridaba servicio de traslados, el problema es mas complicado aun, dijeron al finalizar.