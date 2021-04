Reportan múltiples fallas y necesidades en el Hospital Regional de Cuencamé

CUENCAMÉ DGO. (OEM).- Múltiples fallas y necesidades son las que denuncia la ciudadanía que tiene el Hospital Regional del municipio de Cuencamé, Durango, donde uno de los principales problemas son el no tener laboratorio o contar con los insumos más indispensables.

Vecinos de esta cabecera mencionaron la grave problemática con la que trabajan en el Hospital Regional, donde desde hace tiempo no se tiene atención de ginecología y pediatra, denunciaron que se tiene a la directora del fin de semana que es ginecóloga, pero entre las actividades administrativas no le da el tiempo para la atención a los pacientes y lo que se hace es solo darles pases a otras ciudades como Lerdo, Gómez Palacio o el Hospital General 450 en la ciudad de Durango, lo cual resulta un grave problema para los pacientes y sus familiares.

Recordar que este es un Hospital Regional, por lo que atiende a los municipios de Nazas, Simón Bolívar, Santa Clara, Peñón Blanco y gran parte de Cuencamé, derechohabientes provenientes de estos municipios comentaron que la mayoría de las ocasiones que llegan a este hospital, es para que se le otorgue un pase a otra ciudad, porque lamentablemente no se tiene lo necesario para atender a los enfermos, "el personal hace lo que puede, pero sin los insumos es prácticamente imposible atender a los pacientes", dijeron.

Uno de los más graves problemas es no poder sacar análisis, a decir de los pacientes, quienes acuden y la persona responsable destaca que no se cuenta con los insumos suficientes para atenderlos y sacar sus análisis, de ahí que tienen que acudir con particulares y esto representa un gasto importante para ellos.

Del trato que reciben por parte del personal que labora en este hospital, dijeron no tener quejas, si hay molestia, pero reconocen que no es culpa de ellos, ya que el gobierno encargado no les otorga lo necesario para que hagan su trabajo y por ende atender mejor a la ciudadanía, también destacaron la falta de especialistas, lo que ocasiona que se tengan que trasladar a otras ciudades lo que hace que su enfermedad sea mucho más costosa con el solo hecho de viajar a La Laguna o al Hospital General 450.