FCO. JAVIER MINA Pánuco de Coronado Dgo. (OEM).- La delegada del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Mónica Meléndez, así como Tania Paredes, secretaria general del mismo gremio en Durango y Sughey Torres, presidenta de la organización en el estado, caminaron las calles de esta comunidad en apoyo a su candidata a la Presidencia Municipal, Gaby García.

La abanderada de la alianza "Va por Durango", se dijo contenta de la respuesta que les brindó la comunidad que la vio nacer, “dicen que nadie es profeta en su tierra, y a mí me da mucho gusto como las familias salieron y se volcaron en muestras de apoyo a nuestro proyecto, lo que nos indica que, si en casa tienes la fuerza, la tendrá en todos lados, porque la familia nos une para tener un mejor municipio”, manifestó Gaby García.

Gabriela García, una mujer que nació y creció en esta localidad, y que a la edad requerida salió a buscar la manera de prepararse en la educación secundaria, bachillerato y profesional, hoy regresa con gusto a decirles a las familias que está preparada para hacer un buen gobierno, porque no solo conoce Javier Mina, "se tienen muchos años caminando cada comunidad, y sabemos cómo atenderlos", destacó.

Respalda OMNPRI nacional a Gaby García en su campaña de Pánuco de Coronado / Foto: cortesía | Gaby García

Respecto a la visita de sus líderes nacional y estatal del ONMPRI, Gaby García señaló estar contenta al ser respaldada en su totalidad, sabedora que al momento de asumir la Presidencia Municipal, también se tendrá ese respaldo para la gestión en todas las oficinas de gobierno, tanto estatal como federal, "porque se necesita de mucho trabajo en las altas cúpulas de gobierno para poder atender las problemáticas de nuestra gente, y con ellas tendremos ese importantísimo respaldo", dijo para El Sol de Durango.

Finalmente destacó que datos muy confiables le garantizan llevar una amplia ventaja para el próximo 5 de junio, "pero no por eso le vamos a bajar al ritmo, al contrario, la misma ciudadanía nos pide redoblar esfuerzos, caminar más, ver a más gente a la cara y directo a sus ojos, porque no tenemos de que avergonzaros, soy una mujer de palabra, de hecho y de acción, de resultados, y si les digo que no les voy a fallar, es porque así lo será”, puntualizó.