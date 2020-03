Respalda Vitela paro de mujeres

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Consecuente con el respaldo mostrado por la presidenta municipal Alma Marina Vitela Rodríguez al movimiento social para erradicar la violencia contra las mujeres y en específico a la convocatoria al paro nacional #ElNueveNingunaSeMueve, el personal femenino de la Presidencia Municipal y sus diversas dependencias no asistió a labor ayer lunes 9 de marzo.

Como lo había manifestado de manera previa en diversas ocasiones, la alcaldesa no asistió a realizar actividades propias de su función en el edificio municipal y todas las mujeres que trabajan para su administración tendrían la decisión final acerca de asistir o no a laborar, con la certeza de que no habría ninguna represalia o reflejo negativo en el pago de su salario.

Así pues, la mayor parte de la Presidencia Municipal, la mayor parte de las 700 mujeres estuvo ausente de sus puestos de trabajo, lo que se pudo apreciar por ejemplo en las cajas de Tesorería, donde sólo una operó atendida por un trabajador, aunque cabe mencionar que en general también se registró una baja afluencia de público a este edificio público.

No obstante que hubo algunas oficinas que prácticamente estuvieron solas, en la gran mayoría se tuvo dispuesto personal para atender a la ciudadanía, ejemplo de ello Atención Ciudadana y Salud Municipal.