Retoman trabajos de búsqueda para el mes de octubre

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Será para el mes de octubre cuando se retomen los trabajos de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda en conjunto con el colectivo, GRUPO VIDA, de acuerdo al subsecretario general de gobierno en La Laguna, Raúl Meraz, tienen ya ubicados dos sitios donde se realizarán estas tareas.

El funcionario destacó que como resultado de esta reunión plenaria se logró que a petición del Grupo se integraron a funcionarios del Gobierno del Estado de Durango, “la intención es que podamos darle además de acompañamiento y apoyo a los buscadores y a sus seres queridos para que los encuentren, también que podamos poner a la orden de los familiares todos los mecanismos del estado para garantizarles educación, salud, seguridad; que se ponga el Gobierno del estado atender las prioridades de este sector de la sociedad”, añadió.

Planean realizar la próxima búsqueda en campo para el mes de octubre / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Hay fechas tentativas nosotros proyectamos que puedan reanudarse en el mes de octubre, estamos considerando los tiempos en los que tienen que remitir resoluciones los jueces ya para que en octubre se reactiven”, añadió.

Resaltó que se generó una posible agenda de búsqueda a concretarse en los municipios de la Región Lagunera como Tlahualilo, Gómez Palacio, “pero hay que hacer procedimientos previos, cuando son predios de uso común ahí no hay problemas, podemos entrar, pero por ejemplo cuando son predios particulares ahí tienen que haber órdenes judiciales que autoricen los cateos”, expuso.

Caso de Pablo Jared

En del joven Pablo Jared, quien lleva desaparecido más de un mes, dijo que esta semana y el clima lo permite así como las condiciones de la superficie son adecuadas, es decir, si ya se secó el terreno donde se presume puede ser localizado, se retomarán las pesquisas.

“Reanudar esta misma semana en algunas áreas de Durango y a su vez la Comisión de Búsqueda para segur apoyando la familia, la búsqueda se suspendió a partir del sábado por las lluvias torrenciales”, indicó.

Grupo vida

Silvia Ortiz, responsable de este colectivo, compartió que no se tiene una fecha exacta para reanudar las búsquedas de personas no localizadas, “como en marzo fue la última, no hemos tenido, no se ha dado esa situación, ya queremos que se concreten las búsquedas en campo”, recalcó.





Dijo que es importante que en la Vicefiscalía se concienticen sobre las acciones que llevan a cabo los colectivos de búsqueda y para ello es importante que se cuente con personal capacitado.