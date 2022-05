CANATLÁN, Dgo. (OEM).- A seis meses de haber renunciado a su empleo de secretaria, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV) aún no paga su finiquito a Cristina Barrera Terrones.

Al acudir a la corresponsalía de El Sol de Durango, menciona que trabajó como secretaria en la oficina que el CESV tiene en Canatlán, lo hizo durante cinco y medio años, y finalmente renunció el día 30 de diciembre de 2021.

Te puede interesar: Se manifiestan trabajadores de Bienestar en Durango

"En esa fecha me dijeron que no tenían dinero para pagar mi finiquito, por lo cual me dieron un documento donde se comprometían a pagarme el 30 de marzo, sin embargo, hasta la fecha no he recibido ningún dinero", menciona la afectada.

Asimismo, agrega "el gerente me dice que no tienen dinero y que tengo que esperar; ya tengo medio año haciéndolo y siempre que hablo al comité me dicen que no tienen dinero, que espere pero no me dicen cuánto tiempo, solo dicen que tal vez para la siguiente semana".

Retrasa Comité Estatal de Sanidad Vegetal pago de finiquito a personal en Canatlán / Foto: cortesía |

Señala que tiene hijos y hay necesidades en casa, "de ahí el buscar que el Comité tenga la sensibilidad y liquiden lo que por ley me corresponde", dice.

Finalmente destacó que no ha querido demandar al confiar en que ellos le paguen "sin necesidad de llegar a ello, por lo cual pido al gerente estatal Jaime Gurrola que por favor cumpla el acuerdo, mencionando que el encargado de la oficina en Canatlán es German Amaya, sin embargo, él no tiene el poder de la decisión, no está en sus manos resolver este asunto", puntualiza.