Retrasada entrega de suplemento ganadero, a pesar de la sequía: UGEGSSED

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Se tiene un marcado retraso en la entrega de suplemento al ganado, afectando sobre todo a productores de municipios donde la sequía está en lo más fuerte y es momento que no se ha entregado un solo grano, como Peñón Blanco, San Juan del Río y Coneto de Comonfort, denunció Oscar García Barrón, presidente de la Unión Ganadera Estatal General del Sector Social del Estado de Durango (UGEGSSED).

Dijo que a pesar de que la organización que dirige entregó la documentación desde el mes de febrero, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural avanza de manera muy lenta en la entrega del suplemento, incumpliendo los acuerdos que cada lunes se hacen en la Subsecretaría de Ganadería.

El municipio de San Juan del Río, donde la sequía afecta terriblemente, no se ha llevado el apoyo presuntamente porque no ha ido el señor gobernador a entregarlo; son 450 productores los que están a la espera y así en otros municipios como Peñón Blanco y Coneto de Comonfort, son aproximadamente mil seiscientos productores pertenecientes a la UGEGSSED los que faltan de recibir el apoyo subsidiado, asentó el entrevistado.

Con su estilo particular de hablar y decir las cosas, el también ex diputado federal menciona que a este paso llegará el mes de septiembre y habrá productores que no recibirán su apoyo ganadero necesario para la temporada de sequía.

Explicó que la Unión tiene un convenio con el gobierno del Estado por dos mil quinientas toneladas, de las cuales no se ha logrado entregar ni siquiera la primera etapa, calificando esto como negligencia, falta de compromiso, en este caso, la Subsecretaría de ganadería, a cargo de Eusebio Soto Contreras.

Cada lunes estamos en juntas de planeación semanal, programando las entregas, siendo frecuente que nuestros productores se queden esperando la llegada del apoyo, señala.

El respaldo que se entrega tiene un costo de siete pesos el Kilogramo de maíz, superior al precio de garantía que es de 5 pesos y sesenta centavos; de los siete pesos el productor aporta el cuarenta por ciento y el gobierno el sesenta, de acuerdo a la norma, detalla.

En municipios como Canatlán ya se hizo una entrega, pero faltan aún cien productores en ser apoyados; faltan de recibirlo 150 en Cuencamé, 50 en Guadalupe Victoria, 200 en Peñón Blanco, 130 en Nombre de Dios, 150 en Poanas, 150 en El Mezquital, 450 en San Juan del Río, 300 en Coneto, 200 en Mapimí y así estamos, puntualiza García Barrón.