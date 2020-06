Ricardo Rebollo pide unirse a regidores priistas

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “Déjense de tarugadas y reúnanse para fomentar la unidad y apoyar a quien o quienes estén en las dirigencias priistas”, de esta forma fuerte y contundente les pidió unidad el ex alcalde Ricardo Rebollo Mendoza a los 5 regidores del PRI en Gómez Palacio.

Al hacer uso de la palabra casi al final del evento priista en las instalaciones del PRI, el también ex dirigente local del tricolor Ricardo Rebollo reconoció la asistencia de las regidoras Aidé Román, Anavel Fernández y Estrella Morón como una muestra de unidad en torno al también regidor y ahora dirigente de este organismo político Juan Moreno.

Y al saludar a Aidé Román, Rebollo Mendoza dijo, “Me da mucho gusto que esté aquí presente como una muestra de unidad y quiero aprovechar para mandarle a través de usted el mensaje a Paco Bardán (regidor priista ausente), para que se dejen de tarugadas, en serio, no los utilicen, porque son comidilla en los cafés, comidas y en todos lados sobre la división, ya no lo hagan, ahora súmense y háganlo por el partido, porque están ahí por el partido, que les quede claro, no llegaron por un grupo político, ni por un actor político, sino porque el partido los puso ahí”.

“Les pido ahora que se unan, que platiquen los 5 regidores (Aidé, Anavel Estrella, Juan y Francisco Bardán), para que se de la unidad, que nos muestran unidad”, afirmó Ricardo Rebollo.

“Está en nosotros los priistas que nos unamos como siempre hemos estado, que nos dejemos de ‘tarugadas’ y tonteras, que si dijo Rocío, que si dijo Anavel, el Tachis, Juan, Carmelo, Pedro, etcétera, olvidémonos de esas cosas y dediquémonos a apoyar y sumarnos a nuestros dirigentes para fortalecer al partido”, dijo.

Como ciudadano y priista les hizo el llamado a los 5 regidores del PRI que es el órgano más cerca para que se unan, que consensuen en una sola opinión y logren transparentar para que lleguen así en unidad al cabildo gomezpalatino.

Reconoció que la jornada interna priista del pasado domingo, se dio una gran muestra de unidad de los consejeros, pues salió el 82 por ciento a manifestarse en la urna priista y esto es lo que queremos, la unidad, así también se les pide a los ediles para que se unan.

Finalmente, Ricardo Rebollo reiteró que lo único que les pide a los 5 regidores que tengan una opinión consensuada, una opinión única y unida en torno a lo que está pasando en el ayuntamiento y que señalen lo que tengan que señalar y aplaudan lo que tengan que aplaudir, porque no todo es malo obviamente.