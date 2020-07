Robo hormiga de manzana, un problema latente en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).-Entre las preocupaciones que tiene el fruticultor en temporada de cosecha o cuando la manzana está a punto de madurar está lo relacionado con las condiciones climatológicas, la comercialización y también aparece, poquito más discreta, el robo hormiga de fruta cuando está en el árbol.

La “ pizca de luna” ha sido calificada esta acción en la cual, personas se introducen a las huertas a robar manzana, una situación que es constante en las diversas zonas frutícolas del municipio, que en ocasiones provoca que al llegar inesperadamente, el productor encuentre a los ladrones en plena “ pizca”.

Entrevistado la mañana de martes, reconocido productor que tiene su huerta en el ejido Santa Cruz de las Huertas fue entrevistado al respecto, pidiendo el omitir su nombre para no llevarse la atención de quienes hacen ese robo.

“ Es una situación porque uno como productor se friega todo el año y como para que de un momento a otro le hagan un gane , como que no es justo “, menciona, haciendo ver que no pasa desapercibida la presencia de personas que nada tienen que hacer por esos rumbos, lo cual, más allá de si es o no, despierta sospechas e inquietud.

Cuestionado sobre qué hace al respecto para prevenir el robo, respondió que “…En mi caso aquí estoy día y noche. A la " ispia (sic) “.

Por separado, ex directivo y productor de manzana del ejido Canatlán reconoció que el robo hormiga de fruta es una situación que se da, haciendo ver que toca a cada fruticultor cuidar su respectivo predio, resaltando qué, “ si las autoridades nos ayudaran con unos rondines por la zona sería de mucha ayuda”, destacó.