Rodeenses quieren un gobierno que resuelva problemas: Lalo Estrada

RODEO, Dgo. (OEM).- Una gran aceptación está recibiendo el orgullosamente rodeense Lalo Estrada, candidato del Partido Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Rodeo.

"En el recorrido que hemos hecho trabajando para nuestro proyecto y poder llegar a representar a la gente de Rodeo en la Presidencia Municipal en esta próxima administración, nos hemos encontrado con familias que viven en situaciones muy tristes y lamentables, familias que literalmente nos cuentan su situación difícil".

En entrevista exclusiva para El Sol de Durango, nos compartió los señalamientos que le han hecho los vecinos de este municipio; "Mire Lalo, la mera verdad es que nosotros confiábamos en el gobierno de esta señora y nos equivocamos, se comprometió con cosas que nunca pudo resolver y además es su responsabilidad y obligación estar al pendiente de las necesidades de sus comunidades”.

Lalo Estrada, candidato del Partido Movimiento Ciudadano (MC)

“Como es posible que nos abandone a nuestra suerte cuando no contamos con lo más indispensable; el agua Lalo, ¿cómo ve? Cuando no es el problema de que los pozos no funcionan el agua está muy sucia, el agua es vital para nuestras familias, ¡caray!, de plano nos equivocamos, mire nada más la injusticia, la situación en que vivimos mientras ella anda entusiasmada en que quiere otros tres años, o sea Lalo, en pocas palabras, estamos totalmente desilusionados de este gobierno municipal”.

"A usted lo vamos a apoyar porque estamos viendo que es la mejor opción, porque en lo poquito que ha podido con nosotros no se ha rajado ni se ha retirado de nosotros Lalo, y además porque Usted es el único candidato que ha tenido el valor de comprometerse públicamente a donarnos la mitad de su salario cuando lo hagamos llegar a la presidencia, y porque nos gustan sus propuestas, por eso Lalo".

"Esas expresiones y más recibimos de la gente que se ha quedado en el olvido por el gobierno municipal y que tienen la esperanza de que un nuevo gobierno esté cerca de ellos, los escuche, pero también que les resuelva la problemática de sus necesidades prioritarias", finalizó el candidato.