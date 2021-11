Santiago Fierro Martínez, entre el deporte, la academia y la política

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - Santiago Fiero Martínez es uno de los cuatro nombres emitidos por el Consejo Político Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional como aspirantes a la gubernatura del Estado de Durango y es quizá el menos conocido en el ámbito político estatal.

Militante genuino de izquierda, militantes del Partido Popular Socialista, Partido Socialista unificado de México, Partido de la Revolución Democrática y después en Movimiento de Regeneración Nacional, es una gloria deportiva local al haber sido campeón nacional de lanzamiento de disco el año 1986, campeón nacional de Decatlón en los juegos inter tecnológicos, entre otros muchos logros.

Con grado de Doctor en Ciencias Económicas, por el Instituto de Economía Nacional de Moscú G.V. Plekhanov; Ingeniero Industrial en Química, por el Instituto Tecnológico de Durango, donde fue investigador durante 33 años en la Maestría en Planificación y Desarrollo Regional, la pregunta obligada es

¿Qué le significa estar en ese selecto grupo de cuatro?

Significa una gran oportunidad de poder hacer las cosas diferentes en Durango. Tengo muchos años en la izquierda, he buscado, desde mis estudios, como hacer para que salga del subdesarrollo Durango, responde.

“He comentado que si no fuera por la cuarta transformación no estaría yo aquí, si no fuera por estos cambios que se están dando en el país, aunque es cierto que todavía lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer; estamos en esa transición; fue una sorpresa que en el Consejo Nacional tuviera el número de votos que logre, el número votos que logró Marina, quien estuvo más arriba fue el Doctor Enríquez.

He estado trabajando en la elaboración de planes estratégicos, de desarrollo, planes de gran visión, con diferentes grupos, participó de alguna manera con opiniones y demás en el Plan Durango 20 -40, siempre buscando la manera de llevar adelante a Durango en el desarrollo en general”.

¿Su relación con los demás aspirantes?

Estamos en el mismo partido, no sé si el Doctor José Ramón esté afiliado, está cerca de nosotros, no he tenido contacto con Marina, prácticamente nunca; con Maribel estuve en su informe legislativo que tuvo hace tres meses, pero tampoco he tenido mucho contacto con ella, respondió.

“Con el Dr. José Ramón Enríquez sí, porque nos afiliamos juntos al PRD en el año 2006, teníamos la intención de cambiar la disyuntiva del PRD de aquel entonces, no pudimos, salimos primero nosotros.

Estuvimos trabajando junto porque después de eso el Doctor buscó hacer una asociación política nacional, no se dio, no se pudo, entonces se fue él a Convergencia, yo me quedé en el PRD y ya no tuvimos que ver en ese sentido. Volvimos a coincidir en el municipio, donde soy Consejero Municipal desde hace nueve años; los consejeros municipales no los eligen los alcaldes, son diez y se hicieron las reglas para poder garantizar un poco la libertad de los consejeros ciudadanos, donde no se recibe compensación alguna por estar ahí, es voluntario. Cuando Él llegó a la presidencia municipal yo ya estaba de consejero ciudadano. Ahí estuvimos cerca. Tenemos diferentes formas de trabajar y hacer las cosas”.

¿Qué fue más difícil, ganar un campeonato nacional o estar entre los cuatro aspirantes de Morena?

Ganar un campeonato nacional, porque se requieren muchos años de trabajo, disciplina, voluntad, muchas competencias y ahí depende de la cinta métrica, no hay ahí dependencia de decisiones, porque ahí está medido, destaca el entrevistado.

¿También en la política hay mediciones?

Eso es lo que me satisface y me sorprende, porque no estamos acostumbrados a que las cosas se den relativamente fácil para uno. En la izquierda siempre se nos hace a un lado, no cabemos. No era afín al sistema; me dieron la oportunidad cuando estuve de Director en Planificación Educativa, me dio oportunidad el Ingeniero Evaristo Alvarado, quien a su vez lo comentó con el Ingeniero Emiliano Hernández Camargo. Me dieron el beneficio de la duda.

¿Qué es lo que sigue dentro del proceso que Morena realiza?

Están pendientes las encuestas famosas; se adelantó el asunto, porque se hablaba que hasta el día 10 de febrero se definirían los cuatros, pero se adelantó mucho; en la convocatoria dice que hasta el 10 de febrero y entonces se harán las encuestas y a finales de febrero se dice quién.

Ante eso se menciona a principios de enero, pero ya la decisión, puede ser que desde ahora empiecen a ver las encuestas, aunque creo se habrán de esperar un poco porque está pendiente si se agregan dos más, uno y una y no se harán las encuestas hasta que se sepan si serán cuatro o seis los encuestados.

La encuesta se hace en unas dos semanas, ahora dicen que están dos empresas encuestadoras y harán una encuesta espejo; ahora lo que sigue es darme a conocer porque no estoy en ningún lado, ni espectaculares, ni en la tele, no me hacían en este nivel que estoy ahorita

En eso estamos, tratando de darme a conocer, con cuidado, porque si me hacen aparecer como aspirante, como precandidato; alguien me pidió que no pusiera ni aspirante ni gubernatura; tampoco estoy en esa situación; la gente si puede mencionarme como aspirante, pero yo no, porque si lo hago me dicen que estoy haciendo proselitismo y cuando haga la primera declaración empezará a funcionar el sector financiero del INE, empezarán a ver si estoy gastando, cuando gasto, si estoy enviando, estoy en la etapa de darme a conocer

¿Hará recorridos por los municipios?

Empezaremos en el municipio de Durango, para seguir en Lerdo y Gómez Palacio, sitios donde se concentra el 70% del electorado, por eso la idea es iniciar en dichos municipios, recorrerlos de acuerdo al tiempo que tengamos, no tenemos recursos, tratamos de optimizar, pero de acuerdo a la población que vayan teniendo

Soy partidario de la regla 20 -80 que funciona, en cualquier caso. De 10 problemas en un tema específico si uno ataca dos ataca el 80 % de la problemática. Aquí es la misma, si ataca el 20 % de los 39 municipios se cubre el 80% de lo que se debe cubrir.

¿Cuál es su visión de Morena en el Estado de Durango?

Morena actualmente está en un proceso de organización, como no lo había tenido la izquierda hace años, de hecho, no estamos acostumbrados a trabajar organizados, estamos acostumbrados a trabajar como francotiradores, sin organización.

Ahora que se está dando la organización de los comités municipales se han conformado con los diferentes grupos que hay y se han ido tratando de incluir; todavía hay estira y afloja en algunos municipios y sí se está dando la organización en el Estado de Durango.

Tenemos el problema en todo el país de que gente que viene de otros partidos o de otras corrientes, no lo vemos mal, pero la militancia reniega que lleguen a los puestos de mayor poder o visibilidad, eso es lo que la gente no mira bien; eso no sería tan criticado si se tomara en cuenta a militantes que tienen mucho tiempo.

Se están limando asperezas y se está aprendiendo a convivir con las diferentes formas de pensar.

Pido que se tenga confianza, la marca es la que decide en Durango, está la preferencia de la mayoría de la gente, que la gente confíe en el proceso y en la transformación que se viene dando en el país y en Durango, que tengan la confianza que Durango cambiará.