Santiago Papasquiaro listo para recibir ruta ciclista Manzana – Pinole

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- En Santiago Papasquiaro estamos listos para recibir a los ciclistas que participarán en la ruta “ Manzana – Pinole”, sin embargo está faltando que nos envíen más información oficial respecto a los detalles o necesidades que pudiera requerir.

Santiago Papasquiaro listo para recibir ruta ciclista. / Foto: Cortesía

Así lo informó Yhonzy Alcántar Rivas, titular del Instituto Municipal del Deporte en Santiago Papasquiaro, mencionando que hace falta un poco más de atención de la gente que coordina en Canatlán, hace tres semanas pregunte sobre que requerimientos pudiera haber y no me ha llegado respuesta.

Estamos listos para recibirlos con la alimentación a su llegada a Santiago Papasquiaro, pero no sé qué más pudiera ocuparse, como pudieran ser puntos de hidratación.

El coordinador de Canatlán hace como un mes me pidió datos para enviar un oficio y con ello hacerlo de manera oficial, me dijo que lo estaba tratando con la Doctora Amparo Rojas Rivera, pero hasta este momento al IMD no le ha llegado información al respecto, reiteró.

La Ruta ciclista Manzana – Pinole tendrá lugar los días 19 y 20 de marzo, saliendo de la plaza Juárez de ciudad Canatlán la mañana del sábado 19, para culminar al día siguiente en ciudad Santiago Papasquiaro.

Será la edición número 15 y representará el regreso de la justa, luego de haberse suspendido el año pasado por motivos del Covid -19.