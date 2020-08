Sara Aída Díaz, nueva secretaría general de Unidad Revolucionaria

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- La nueva encomienda que se me ha dado, ser la Secretaria General de la organización priísta Unidad Revolucionaria en el Estado, es un reto que con trabajo buscaré sacar adelante, dijo la canatlense Sara Aída Díaz Rocha.

Entrevistada en su hogar, la Maestra jubilada destaca que el nuevo proyecto es un reto que deberá sacar adelante con mucho trabajo y con ello respaldar el quehacer que hace el presidente Gonzalo Espinoza, como líder del organismo priísta en Durango.

Al hacer un breve recuento de su quehacer dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional, recuerda que comenzó en el Frente Juvenil Revolucionario, de donde pasó al sector popular, la CNOP, donde estuvo muchos años, los mismos que laboró en la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En lo que se refiere al quehacer partidario en Canatlán, Sara menciona que fue secretaria de Acuerdos en el comité municipal tricolor, cuando lo presidió Eugenio Rodríguez del Campo, posteriormente fue Secretaria de Organización así como también de Finanzas.

Al fallecer la maestra Carmelita Flores Carranza le llamaron para ocupar la secretaría general, que ella desempeñaba, siendo Fermín Reyes Ramírez el presidente del comité y al retirarse, Sara ocupó por prelación el espacio vacante, con el nombramiento como delegada especial con funciones de presidente del comité municipal.

Fue candidata y posteriormente síndico municipal en Canatlán, en el trienio 2013 -2016 y en lo que se refiere al plano político, desarrollo diversas tareas en la Organización Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI).

“Nunca he dejado de trabajar para el PRI, también siempre he sido clara en conceptos e ideas y cuando he tenido divergencias o siente que se han incumplido acuerdos, busco mantener distancia pero sin dejar de realizar tareas para el partido, como sucedió el año pasado”, afirma.

Siempre he abonado por la unidad y creo en la firmeza, en la seriedad de los acuerdos establecidos y cuando éstos se rompen, lo mejor es evitar confrontaciones que no le abonan a la unidad.

Vengo a dialogar y a fortalecer la unidad de mi Partido y trabajar de la mano con Gonzalo Espinoza en favor de Unidad Revolucionaria en el Estado, puntualizó.