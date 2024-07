Se abre la tierra en Gómez Palacio; detectan grieta en una parroquia

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Misteriosamente se abrió la tierra en el atrio principal de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde se formó una grieta que partió a la mitad la explanada justo frente al acceso principal de este recinto católico. La zona fue acordonada para evitar algún riesgo de accidente de la feligresía.

Te puede interesar: Se abre grieta de 37 kilómetros en el municipio de Nuevo Ideal

Se trata una zanja de 30 metros de longitud, en algunas de ancho alcanzan los 30 centímetros y hasta medio metro, de profundidad también varía de un metro y un metro y medio; el hallazgo que las autoridades ya analizan.

⛔ Se abrió la tierra en el atrio principal de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Gómez Palacio, así lo dio a conocer Juan Arzola Soto, responsable del lugar.



📹 Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna pic.twitter.com/s9CPGgqiYM — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) July 16, 2024

Juan Arzola Soto, responsable de la Parroquia, dio a conocer que el pasado viernes por la mañana después de mis descubrieron que había aparecido el boquete a los pies de la puerta principal del recinto religioso.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“El viernes por la mañana después de misa descubrimos que estaba ya ahí el boquete este, el socavón y dimos inmediatamente parte a la autoridad civil, fui a dar parte a Protección Civil donde me atendieron inmediatamente, vinieron a ver el incidente me dijeron que me esperara porque iba a seguir lloviendo, pero ya el día de ayer vino un ingeniero e hizo un recuento y se van a hacer otros estudios, ahorita estoy en la espera, me dicen que esta misma zanja se había presentado como hace seis o siete años y que el año pasado aquí atrás de la parroquia se había presentado ahí un hundimiento”, indicó.

Geólogos de la UJED realizarán los estudios correspondientes para determinar las posibles causas de este suceso / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

El prelado añadió que tienen que esperar al peritaje de las autoridades para poder tomar una decisión sobre si se suspendería toda actividad o solamente permanecería acordonada la zona afectada.

La zona fue acordonada para evitar algún riesgo de accidente de la feligresía / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

“Estamos limitados en cuanto al acceso, no han dado otra indicación, yo espero que hoy se presente el oficio del perito que vino para ver que respuesta nos tienen mientras tanto no podemos hacer nada aquí, no podemos mover lo que ellos ya delimitaron”, expuso.









¿Qué dicen las autoridades?

Juan Salazar, director de Obras Públicos en Gómez Palacio, informó que se realizarán los estudios pertinentes para determinar si se trata de algún daño geológico o simplemente afectaciones naturales a consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas semanas.

Se trata una zanja de 30 metros de longitud, en algunas de ancho alcanzan los 30 centímetros y hasta medio metro / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

“A principios de la administración nos encontramos con que había una fallaba que atravesaba de manera transversal lo que es el parque de esta colonia incluso esa falla nos había dañado la cancha de usos múltiples, se tomaron previsiones con Protección Civil, el fin de semana se presentó esta misma falla ahora en el atrio de la iglesia en la parte de en frente, coordinados con PC de parte de ellos se tomó la decisión de cerrar el área para evitar alguna situación con algún feligrés en coordinación con el párroco de la Iglesia”, añadió.

Local [Video] Los baches, el cuento de nunca acabar para los duranguenses





Dijo que se está en el proceso de estudios “nos vamos apoyar con un estudio geológico, de ante mano sabemos que esos terrenos donde está edificada la iglesia en algún momento fueron instalaciones de unas ladrilleras y fueron rellenados a volteo o con escombro, esto aunado a las lluvias recientes y al exceso de humedad que se presentó en estos días pudo haber habido algún reacomodo de lo que se utilizó en el momento para rellenar esos huecos”, refirió.