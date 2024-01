Gómez Palacio, Durango (OEM).- Hada Rosabel Salazar Burgos, titular de la Junta Distrital Ejecutiva 02 del INE con cabecera en Gómez Palacio Durango, dio a conocer que habrá voto anticipado en tres modalidades, voto de personas mexicanas en el extranjero, voto de personas que están en condición de postración física por enfermedad y voto de personas en prisión preventiva.

Al tanto que la funcionaria del “árbitro electoral” para los comicios del próximo mes de junio de este año, agregó que esta es la novedad o quizás una situación innovadora, “tendremos voto anticipado en diferentes modalidades, en el caso del distrito 02 del Consejo Distrital nos toca levantar la votación de la población penitenciaria sin sentencia definitiva en el Cefereso 14”, añadió.

Se anticipará proceso electoral en penales del estado de Durango./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de Laguna

En este mismo sentido también se dio a conocer que para estos días tendrán que estar conformando la lista nominal de las personas que podrán emitir su voto en dicho centro penitenciario, “ya a nivel central la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores trabajó de manera coordinada con penales federales, qué hicimos, nos pasó la lista de personas en situación de prisión preventiva que hay en el Cefereso 14 y lo que hizo la es cruzar esta lista y saber quiénes de esas personas en algún momento hizo el trámite para tener su credencial”, añadió.

Dijo que de acuerdo a la lista nominal en dicho penal es de 846 personas, “la lista que responde en la Dirección Ejecutiva del Registro llegó apenas a la entidad todavía no la recibo no se si de esos 846 todas esas personas en algún momento han realizado su trámite”, expuso.

Aclaró que derivado a que son reclusos que gozan de la presunción de inocencia, tienen derecho a decidir si votarán o no.

“Como ahora están en situación preventiva evidentemente no van a poder votar en su sección, tienen derecho, no han perdido sus derechos políticos y tienen derecho a votar pero como están recluidos, lo que tenemos que hacer es ir a preguntarles si van a querer votar, para eso no es nada más de voz, les tenemos que llevar un documento con su nombre conde ellos nos dicen, sí, quiero votar”, acotó.