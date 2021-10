Se busca la conciliación para concretar Agua Saludable para la Laguna: Maribel Aguilera

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Quien debe dar la cara y pedir disculpas al pueblo de la comarca lagunera es el presidente de Lerdo, Durango, Homero Martínez, primero por su falta de interés en conocer desde un inicio los beneficios del proyecto y segundo por su irresponsabilidad de mal informar con sus declaraciones en contra de Agua Saludable para la Laguna, manifestó la diputada federal de Morena en el distrito 03 Durango, Maribel Aguilera Chairez.

Aguilera Chairez agregó que “ni el agua del río Nazas, ni las tierras del ejido San Jacinto son propiedad del alcalde Homero Martínez, ni de los ejidatarios”.

También señaló que a sociedad de la Laguna no puede ser rehén de unas cuantas personas, aún y cuando sus intereses pudieran parecer muy legítimos, "de ahí que quiero hacer un llamado a la concordia para la solución de este diferenciado, expuso la legisladora federal", puntualizó.

Maribel Aguilera Chairez, diputada federal de Morena en el distrito 03 Durango/ Foto: Archivo | El Sol de Durango

Entrevistada vía telefónica expuso su posicionamiento respecto a la manifestación y declaración de ejidatarios e integrantes del módulo 3 San Jacinto, así como las que hizo el alcalde Homero Martínez, en el sentido de que no ha tenido acercamiento para abordar el tema de proyecto de Agua Saludable para la Laguna.

Señaló que al tener conocimiento de que un grupo de campesinos del módulo de riego de San Jacinto y del alcalde Homero Martínez, manifiestan su inconformidad con el proyecto y su inconformidad por la participación de la legisladora en la gestión de este programa, "en primer término le doy mi respeto a sus posiciones y punto de vista", dijo.

Agregó que ellos tienen derecho a expresarse en función de sus intereses muy particulares que representan y buscan la conciliación con el gran interés general de todos los laguneros, "y eso es lo que se pretende, que busquemos la conciliación”.

Asimismo, indicó que ha trabajado para resolver este problema que afecta a la gente de la Laguna, "pero ante las declaraciones del alcalde Homero Martínez, al contrario, yo también le expresaría que quien debe dar la cara y pedir disculpas al pueblo de la comarca lagunera es él, es el presidente de Lerdo, primero por su falta de interés en conocer desde un inicio los beneficios del proyecto y segundo por su irresponsabilidad de mal informar con sus declaraciones en contra del proyecto”, destacó.

Maribel Aguilera recordó que desde el año pasado, en 2020, todas las declaraciones públicas y privadas -del alcalde de Lerdo- han sido en contra del proyecto, al asegurar que afectará el medio ambiente y las zonas protegidas, como es el Cañón de Fernández, además de que Lerdo no necesita el proyecto de Agua Saludable.

Incluso Martínez cabrera se ha dedicado en más de un año a mal informar, "es un crimen lo que él estuvo haciendo y lo que está haciendo, pues lo que hizo fue mal informar y últimamente ha hecho declaraciones donde se ve que desconoce el proyecto, o primero, no le interesó conocerlo, no tuvo tiempo de conocerlo o no le conviene o no le convenía el proyecto".

Entonces habrá que recordar que el agua y la tierra según la constitución son propiedad de la nación y ésta, según la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, es la que regula su uso y aprovechamiento y su disfrute, de ahí que ni el agua del río Nazas, ni las tierras del ejido San Jacinto, son propiedad del alcalde de Lerdo, ni de los ejidatarios, puntualizó la legisladora.

Junto a mi amigo @GermanMSantoyo, director gral de @conagua_mx, iniciamos la 8a mesa de trabajo #AguaSaludable para #LaLaguna, donde participan representantes del Distrito de Riego 03.



Este proyecto, traerá importantes beneficios para los productores agrícolas de toda la región. pic.twitter.com/3RePdMY63Y — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) September 14, 2021

Añadió que como representante popular del distrito 03 Durango, le corresponde buscar el bienestar de toda la región de esta parte del estado y en este caso también en los cuatro municipios de la comarca lagunera que son: Gómez Palacio, Tlahualilo, Mapimí y obviamente Lerdo.

"Mi preocupación es porque los habitantes de esta región por fin puedan recibir agua potable de calidad y cantidad en sus hogares, que es un beneficio que no pareció importarles a los múltiples gobiernos anteriores".

Recordó que desde 2018, cuando fue candidata a diputada federal, la demanda más sentida de todos los habitantes de esta región de la Laguna es tener agua limpia, sin que esté contaminada, por lo que más de 69 mil personas votaron por mí en todo el distrito y me dieron su confianza junto con Andrés Manuel López Obrador para solucionar los grandes problemas de corrupción, de privilegios y desigualdad social, entre otros y durante los tres años estuve trabajando con la gente, informando los logros de mi trabajo legislativo a favor de los más pobres, de los más olvidados por décadas.

"Ahora en 2021 el pueblo me volvió a dar su confianza con más de 67 mil votos y tan sólo en Lerdo se obtuvo 23 mil 615 sufragios de lerdenses a mi favor y le ganamos al PRI y a sus altos líderes cenecistas que durante la campaña fueron mis opositores y que ellos, ese grupo durante décadas fueron privilegiados del presupuesto y de todos los programas, acaparadores de la riquezas naturales y económicas, beneficiándose sólo ellos y sus más allegados cómplices de negocios obscuros, como es el caso de lo que ahora se están manifestando en contra el proyecto agua saludable que beneficiarán a todo el pueblo de la comarca lagunera", dijo.

Por lo anterior, la sociedad lagunera no puede ser rehén de unas cuantas personas, aún y cuando sus intereses pudieran parecer muy legítimos, por ello quiero hacer un llamado a la concordia para la solución de este diferenciado, pero por las vías constructivas no por la violencia, ni la agresión, ni los insultos, ni la provocación.

Finalmente Maribel Aguilera agregó que ofrece sus servicios como lo ha estado haciendo con la gente, "con el gobierno federal para contribuir a una solución, que una vez, atendiendo lo atendible de los inconformes, en ningún momento pone en riesgo el justo acceso de agua saludable para todas las familias de la laguna, esta es mi postura”.