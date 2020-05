Se disculpa directora del Centro de salud en G.V. por participar en desfile

IGNACIO ALLENDE Gpe. Victoria Dgo. (OEM). –La doctora Marilú Avalos García, directora del centro de salud de este municipio y originaria de la comunidad de Ignacio Allende, quien forma parte muy importante de las personas que organizan los cuidados del aislamiento social que se tiene por los 19 casos confirmados de Covid-19, a través de las redes sociales pidió disculpas a la ciudadanía por haber participado en el desfile de la tarde de este 18 de mayo.

En el escrito publicado por la doctora, mencionó que recibió una llamada por parte de presidente del de la comunidad para participar en un desfile organizado por los voluntarios del banco de alimentos, este para agradecer primero a Dios el haber permitido no se presentará un caso más, y posteriormente realizar un desfile cada uno en su moto por las calles del pueblo escuchando en un sonido móvil el corrido de Ignacio Allende.

Reconoció que en ese momento no le pareció mala idea, destacando que nunca lo hicieron en modo de burla ni mucho menos, sabemos perfectamente que una de las personas continua en hospitalización, “pero era con el propósito de animar a la población después de un mes de encierro, estresados, discriminados y desesperados por respirar aire fresco”, dijo.

En un párrafo detalla claramente que no es una persona política, “ni tengo malicia, asumo las consecuencias de mi acto y pido disculpas a quien se haya sentido ofendido, nunca ha sido esa mi intención, soy del pueblo y eso marco mi participación en esto, la emoción me gano, no aspiro ni tengo intención de algún cargo o puesto, he trabajado duro para lograr llegar a donde estoy y nada me han regalado”, recalca.

Foto: Cortesía |

Apunóo la directora del centro de salud de Guadalupe Victoria, que tiene unos padres que dependen de ella, uno epiléptico y otro con Alzheimer, no tiene intención alguna de dejarlos, así mismo dijo tener sus hijos que con tristeza ven que todo el trabajo que realizo su mamá estos días se ha venido abajo, un esposo que es el único que ha compartido su día a día en sus desvelos y tristezas, “soy humana y también tengo errores, todo lo que he hecho lo he hecho por amor a mi pueblo, es cierto, nos contradijimos en el decir y el hacer, conversando con el presidente de la junta y el comisariado ejidal decían que de ser héroes habíamos pasado a ser villanos y así es, siempre he sido trasparente en todo lo realizado y asumo las consecuencias, solo una cosa me queda clara, Todos somos Allende”, remata su escrito.