Se enfrentan priistas con empleados del Ayuntamiento de Gómez Palacio por presunto retiro de propaganda

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El dirigente local del PRI, Raúl Meraz Ramírez y varios brigadistas priistas detectaron a personal del Ayuntamiento de Gómez Palacio retirando propaganda de las conocidas como “velas”, del candidato a la gubernatura de la alianza "Va por Durango", Esteban Villegas Villarreal, las cuales se ubican en el bulevar Miguel Alemán y Victoria, por lo que procedieron a detenerlos y denunciarlos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Los hechos se registraron al filo de la 12:15 horas del mediodía, sin embargo al encarar a los trabajadores del Ayuntamiento y tratar de hacerlos que se quedaran, Meraz Ramírez, se puso frente a una camioneta con número económico 200 de la Dirección de Obras Públicas y logotipos del municipio, con placas FT 16-408, unidad que al intentar darse a la fuga casi lo arroya.

Inmediatamente fue apoyado por brigadistas quienes se pusieron frente a otra camioneta del Ayuntamiento con número económico 982 de Desarrollo Urbano, con placas FT 865 23, donde presuntamente ya tenían una propaganda priista que habían retirado del lugar y no le permitieron que se fuera.

Se enfrentan priistas con empleados del Ayuntamiento de Gómez Palacio / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Al ocurrir los hechos se hizo el reporte al 911 donde se le atendió con número de folio 8099534, minutos después llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Se hizo el señalamiento en contra de tres trabajadores del municipio a quienes incluso ya les habían puesto a dos de ellos las esposas, sin embargo, arribó al lugar una persona quien no fue posible identificarlo, con un oficio del municipio en el que intentó justificar que los empleados tenían la orden de retirar dichos anuncios ya que no había un permiso solicitado.

Esta situación ocasionó que los ánimos se "caldearan" y comenzaron a alzar la voz de un lado y de otro, por parte de los representantes del Ayuntamiento pedían a los elementos policiacos que les quitaran las esposas y por otro lado, los simpatizantes priístas exigían que no lo hicieran, los gritos no se dejaron esperar, aunque no pasó a mayores.

Finalmente, a los tres trabajadores del Ayuntamiento de Gómez Palacio, los elementos policiacos les quitaron las esposas y se retiraron ante la molestia de los priistas y cuando vieron que los uniformados subieron a su patrulla para retirarse se pusieron enfrente para no dejarlos ir, al igual que la persona que llegó del Palacio Municipal.





Se enfrentan priistas con empleados del Ayuntamiento / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Cabe mencionar que Raúl Meraz afirmó que acudirá a la Vicefiscalía zona 1 Laguna para interponer la denuncia correspondiente de la que considera un presunto robo en flagrancia e intento de agresión con tentativa de homicidio.

Levanta acta de hechos IEPC

Jesús González Cortes secretario del Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de Gómez Palacio acudió al llamado del dirigente priista Raúl Meraz Ramírez.

Pero al entrevistar al representante del IEPC dejó en claro que levantará una acta de hechos en el lugar, pues los priistas señalan que personal del Ayuntamiento estaban quitando la propaganda electoral de su candidato a la gubernatura.

"Sólo vengo a dar fe de los hechos que señala el representante suplente del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y que una vez que sea ratificada la comparecencia se les expedirá una copia certificada del acta levantada para que la hagan valer según su derecho corresponda".

Con base a lo anterior, indicó que una vez levantada el acta, se va a expedir una copia certificada del acta para que la hagan valer según su derecho, de ahí que si ya ellos quieren hacer otra acción con esa acta, pueden seguir con varios procedimientos.

“Las acciones que pueden hacer es que hagan una denuncia, pero ya es decisión de ellos, de nuestra parte como órgano electoral, solamente acudimos a documentar los señalamientos que hicieron, daré fe de los hechos y levantará una acta”.

Presentarán la denuncia ante las autoridades competentes

La tarde de este miércoles, en conferencia de prensa, dirigentes de los partidos que conforman la alianza "Va por Durango", PRI, PAN y PRD, informaron sobre lo que catalogaron como un delito electoral en el que incurre el gobierno municipal de Gómez Palacio, al retirar propaganda política de Esteban Villegas, y donde se habló incluso de amenazas de muerte en contra de la dirigencia municipal priista.

Los dirigentes Verónica Pérez, Arturo Yáñez y Miguel Lazalde, entregaron detalles, incluso respaldados con material videográfico, de los sucesos ocurridos al filo del medio día de este miércoles en la ciudad de Gómez Palacio.

Coincidieron en que se presentará la denuncia formal en Gómez Palacio ante las autoridades correspondientes.

Verónica Pérez, explicó que la convocatoria a los medios es con el objeto de denunciar un actuar faccioso por parte del ayuntamiento de Gómez Palacio, dada la labor que desarrolla la Dirección de Obras Públicas de ese gobierno en contra de la campaña de Esteban Villegas.

Por su parte, Arturo Yáñez, afirmó que de nueva cuenta Morena y su equipo de trabajo actúan de manera tramposa acorde a su naturaleza.

“Se trata de actos que de ninguna manera vamos a permitir, porque tenemos información precisa también en el que sentido de que además del retiro de propaganda, se hicieron amenazas de muerte en contra del dirigente municipal del PRI en Gómez Palacio".

Por su parte, Miguel Ángel Lazalde, dirigente del PRD en Durango, adjetivó de lamentable la forma de iniciar el proceso de campaña. Sin embargo, añadió que era de esperarse porque es la forma de operar de los gobiernos de Morena; “lo que estamos viendo con este tipo de actuar es una clara regresión”.

Lazalde Ramos afirmó que quieren actuar los de Morena como si fueran los amos y señores, robándose la propaganda y cometiendo un delito electoral.