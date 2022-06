Se fortalece la organización de comerciantes y empresarios de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- La organización Comerciantes y Empresarios de Canatlán Unidos se fortalece, con más de 130 integrantes y el proyecto de seguir creciendo, en el objetivo de respaldar a este importante sector, dijo su presidente Jorge Campos Chávez.

Entrevistado en su restaurante, destacó que la organización nace justamente en el mes de julio del año 2021, cuando estaban con problemas de la pandemia por el Covid-19, entonces surgió esta organización, con la finalidad de organizarse ellos mismos.

“Empecé con empresarios del rubro gastronómico, con la finalidad de apoyarnos entre nosotros, quien no tenían vehículo para llevar comida a casa nosotros los apoyábamos y así se fue extendiendo hacia otros comerciantes, iniciamos con aproximadamente 15 integrantes, que luego creció a 25, hasta llegar a 50 y acabar actualmente en 130, más una relación de comerciantes que están a la espera de adherirse, que se visitarán en estos días”.

"Tenemos compañeros en los ramos muebleros, prestadores de servicios, con la única inquietud de apoyarnos entre nosotros, con la única finalidad de que se consuma en Canatlán"Señaló..

Hace poco logramos que la ahora presidente municipal electa Ángela Rojas nos ofreciera la Dirección de Fomento Económico Municipal, es promesa de campaña que esperamos se concretice al iniciar su gobierno 2022 -2025, adelantó. Es un compromiso que tiene con los comerciantes que integran la organización Comerciantes y Empresarios de Canatlán Unidos.

Lo que se pretende es que en un año estar integrados todos los comerciantes del municipio, explicando que esto no riñe con instituciones como la Cámara Nacional de Comercio, que son independientes, autónomos.

El miércoles próximo, la Canaco lanzará la convocatoria para renovar dirigencia a nivel Canatlán y nosotros tenemos una sociedad donde ya se cuenta con directiva, que son Paloma Jacaray González al frente de la tesorería, el secretario es la señora Patricia Salazar y el presidente es su servidor, además de diversos consejeros, una estructura que nos permita transitar de la mejor manera, menciona.

Está la señora Martha Vargas, el señor Beto, Diocelina Reyes, Lucy Huerta, Nelly Barrientos. Luis Leopoldo Ramírez, que son del rubro de inmobiliaria, pastelería, panadería, Mueblero y además tenemos una secretaría, Dulce Ávila, que nos apoya, prosiguió.

“Estamos a la espera de que pase el proceso de la Canaco para empezar nosotros a darle una estructura más amplia, apoyando a otras organizaciones, estaremos al pendiente de programas gubernamentales. Realizamos labor social a favor de familias desprotegidas, a personas vulnerables, como parte importante de los objetivos a lograr.

No se descarta que además se tenga la oportunidad de encabezar Canaco por parte de integrantes de Comerciantes y Empresarios de Canatlán Unidos, reiterando que esto no riñe en el proyecto iniciando bajo tiempos de la pandemia de Covid 19 y también respondiendo que la organización no lleva tinte político.

En lo personal apoyé a la candidata Ángela Rojas de manera personal pero aquí en CyEdCU es apartidista y la búsqueda es “Consume en Canatlán”, esperando que como presidente Ángela cumpla su promesa de consumir todo en este municipio, puntualizó.