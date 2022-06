Se fortalece PVEM en Guadalupe Victoria: Gerardo Villareal

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Entrevistado el presidente del partido Verde Ecologista de México en Durango, y candidato a presidente municipal de este municipio, Gerardo Villarreal Solís, aseguró que como partido en el estado salieron muy fortalecidos, lograron ganar presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, lo que los pone en una pasión muy importante políticamente hablando en esta entidad federativa.

Dijo que como partido Verde se logró ganar la presidencia municipal de Canatlán con Ángela Rojas, y la de Vicente Guerrero con Juanita Acevedo, prácticamente ya se tienen seguras cinco sindicaturas, que son las de Cuencamé, Nuevo Ideal, San Juan de Guadalupe, Santa Clara, Topia y Vicente Guerrero, esto además de 13 regidores ya con su constancia de mayoría y validez por la autoridad electoral correspondiente.

Reitero Gerardo Villarreal, que en esta elección al partido Verde en Durango le fue muy bien, porque el capital político que ha ido teniendo y en crecimiento cada elección como partido, hoy ya se traduce en gobernar municipios, tener la representación en los cabildos donde antes no teníamos esa presencia, no teníamos absolutamente nada y hoy tememos mínimo regidores, síndicos y presidentes municipales.

Al ser cuestionado sobre lo que pudo haber pasado en Guadalupe Victoria con la elección donde fue candidato y no logró ganar la elección, fue enfático al señalar que se vivió una elección con muchas irregularidades, con muchas inconsistencias que lamentablemente las conocen, tanto los de la alianza Va por Durango como ellos, pero que no son comprobables, y por tal motivo no tiene caso polarizar la elección, “estamos seguros que nosotros ganamos la campaña, ganamos la elección, pero no se jugó limpio y en esas marrullerías si nos ganaron”, reitero.

Nuevamente volvió a señalar que después de analizar el proceso, lo único que le queda es desearle mucha suerte al presidente electo David Ramos Zepeda, “no pudiera desearle que le fuera mal, porque será mi próximo presidente municipal, el alcalde de la tierra donde viven mis hijas, mis padres, mi familia, será el presidente del lugar donde tengo mis fuentes de trabajo y genero empleos, no puedo desearle que le vaya mal porque nos iría mal a todos, al contrario, deseo que David se convierta en el mejor presiente municipal de la historia, porque eso sería mayor progreso y existo para todos los habitantes de nuestro querido Guadalupe Victoria”, insistió.

Al finalizar la plática en el programa de la Grilla Llanera de esta casa editora, se le pregunto si después de no haber sido favorecido con el voto ciudadano, buscaría nuevamente la oportunidad de ser candidato al miso cargo en un futuro, reiterando que sí regresaría, asegurando que un día va a llegar a ser el presiente municipal, de Guadalupe Victoria.