Se liberará agua para continuar con el ciclo agrícola en la Laguna

COMARCA LAGUNERA, Dgo. (OEM).- Luego de sesionar el Comité Hidráulico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Laguna, se determinó que las compuertas de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, se abrirán este martes 11 de mayo para dar continuidad al ciclo agrícola con los riegos de auxilio a las 54 mil hectáreas de la región.

Así lo indicó Carmelo Ortega Bermúdez, presidente del módulo de riego número 5 en Brittingham, en el municipio de Gómez Palacio, quien mencionó que desde la semana pasada se observó que le están dando mantenimiento a los canales y limpiándolos.

Respecto a la sequía que afecta la región, expuso que este fenómenos pone en riesgo que el próximo año no se autorice un ciclo agrícola para la región, debido a que las presas no han aumentado sus niveles de captación, de ahí que visualizó que para el 2022, "si acaso se tendrá un mini ciclo, aunque también hay la posibilidad de que no haya nada, pero debemos ser positivos".

Para dar continuidad al ciclo agrícola primavera-verano 2021, "no tenemos problemas, sin embargo, y de seguir con esta fuerte sequía, el problema lo vamos a tener el siguiente ciclo agrícola, el agua que se va a utilizar para este ciclo agrícola está asegurada, pero hay incertidumbre de cuánta agua se tendrá en las presas para el 2022".

Monitor de sequía en México de la Conagua/ Foto: Captura de pantalla |

Agregó que en días pasados se tuvo una ligera lluvia, "pero esperamos que en los próximos días se puedan presentar más, lo cual vendrá a favorecer al campo y al clima, debido a que las altas temperaturas están ocasionando problemas de plagas, como la araña roja en el maíz forrajero.

Por lo pronto, este martes se volverán a abrir las compuertas de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco para liberar el agua a los canales de riego y dar continuidad al ciclo agrícola que concluirá a finales de julio, mencionó.

Recordó que en este ciclo agrícola se autorizaron 900 Millones de metros cúbicos de agua, pero en el mes de marzo para el riego de presiembra que duró 28 días, se liberó el 25 % que fueron 225 Mm3, de ahí que para los riegos de auxilio se liberará el resto que son 675 Mm3 que es el 75 %.

Carmelo Ortega dijo por último que desafortunadamente hay gente que agarra los canales de riego como basurero y eso causa afectaciones y nos pone en riesgo a la población, al liberarse el agua y arrastrar todos los desechos, al llegar a compuertas crea tapones y hace que el agua se desborde, esperamos que en esta ocasión no sea así.