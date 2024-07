Gómez Palacio, Durango (OEM).- En las inmediaciones de la Vicefiscalía Región Lagunera de Durango se realizó una manifestación pacífica encabezada por familiares un hombre que perdió la vida en un accidente en la que se piden que se haga justicia y que las autoridades apoyen a las personas afectadas.

Te puede interesar: Sindicato del PJF amenaza con manifestaciones si reforma judicial afecta a trabajadores

Raúl Meraz Ramírez, subsecretaría general de gobierno de la Región Lagunera, comentó que esto se dio lamentablemente tras el fallecimiento de un varón en Gómez Palacio, agregó que son respetables todas las expresiones de la ciudadanía y que la autoridad ya ha integrado la carpeta de investigación.

Familiares un hombre que perdió la vida en un accidente, exigen justicia y que las autoridades apoyen a las personas afectadas / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

“De parte de nosotros la instrucción del Gobernador primero es que se haga justicia en todos los casos, en esa parte la Fiscalía ha cumplido con su parte y ha integrado la carpeta de investigación al solicitar unas medidas precautorias entre ellas la prisión preventiva”, indicó.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Antes de que se hicieran presentes las autoridades estuvo detenido el flujo vial sobre el Periférico a ciudad Lerdo / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Sostuvo que en lo que compete al ejecutivo de la Fiscalía se hizo, “hemos platicado con la familia, ya vio que si se solicitó por parte del Ministerio Público y entienden que no es un tema que está en la Vicefiscalía sino que hoy pasa a la cancha del Poder Judicial, nosotros ofrecimos darle la asesoría jurídica acompañarlas, sabemos que están una situación muy compleja al perder una vida que no se paga con nada pero que su demanda y solicitud es que haya justicia”, señaló el funcionario.

Se manifiestan gomezpalatinos en la Vicefiscalía Región Laguna / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Cabe precisar que antes de que se hicieran presentes las autoridades estuvo detenido el flujo vial sobre el periférico a ciudad Lerdo en vialidad que se convierte en bulevard Ejército Mexicano a parir del puente de Hamburgo.

Local La CEDH ha recibido 2 quejas por violencia de género en 2024





Ante ello precisó Raúl Meraz que la Fiscalía está de parte de ellos, “a final de cuentas si el juez consideró que no había elementos para conceder la prisión preventiva esto no quiere decir que el juez haya considerado que sea culpable o inocente sino que en una primera etapa el consideraba que por no ser un delito doloso sino por ser un delito culposo de un accidente pues no requería la prisión preventiva, por lo menos eso fue la consideración del juez e invitamos a que ese tema ya no se suelte en el juzgado sino que sea en el juzgado donde se diriman estas controversias para que se pueda hacer justicia”, señaló.