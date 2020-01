Se necesitan más de 100 mdp para “indemnizados históricos”

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- “Somos sabedores de la situación de los indemnizados históricos”, dijo el secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez, al referirse a los ex trabajadores heredados desde administraciones anteriores.

Entrevistado sobre el particular Lara Pérez dijo, “En el inicio eran 108 que heredamos históricamente, ahorita si no mal recuerdo, son como 80 por liquidar, representa mucho dinero, ahorita no llevo las cuentas pero estamos hablando de más de 100 millones de pesos por todos”.

Dijo que son conscientes de la situación de estos extrabajadores “Aquí, la situación es que está en carácter suspendido, pero pues en el ayuntamiento somos sabedores de la situación, estamos próximos a hacer una propuesta cronológica de pago, a fin de ir solventando la situación recordando que en la administración pasada yo era el director jurídico y una de las estrategias fue hacer una propuesta cronológica de pago de nueva cuenta”.

“Hay instrucciones a la dirección jurídica de que inicie pláticas con los diferentes grupos a fin de tratar de solventar en la medida de lo posible este conflicto, porque sabemos que la cantidad asciende, sumadas todas las prestaciones de trabajadores, a una cantidad millonaria, es un problema histórico aquí en el municipio pero la intención del señor presidente Municipal Homero Martínez Cabrera, es irla solventando de acuerdo a la posibilidad financiera que se tiene y esa va hacer la estrategia a seguir”.

El secretario técnico recordó que ya se había consignado el pago de 5 trabajadores y que el Tribunal Laboral Burocrático había determinado que ya se les consideraba liquidados, lamentablemente se retiraron los fondos de estos cheques de manera injustificada en los últimos días de la administración pasada.

“Esto nos vino a al traste con estas indemnizaciones, pero la idea es irlas solventando, estos cinco trabajadores más vamos a sumarlos a los que se ya están pero la idea es irlos solventando”, concluyó.