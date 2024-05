Gómez Palacio, Durango (OEM).- La Segunda Visitaduría de Derechos Humanos con sede en Gómez Palacio, dio na conocer que se recibió una queja por parte de una familia de migrantes sobre la desaparición de un “hermano migrante” y culpan directamente a personal del Instituto Nacional de Migración así como elementos de la Guardia Nacional.

Sara de los Santos Llamas, titular de la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos en el Estado de Durango, detalló para esta casa editora que las quejas más recurrentes por parte de la comunidad de migrantes es contra dependencias del Gobierno Federal como lo es el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, hay una queja reciente de una persona en calidad de desaparecida.

Se quejan ante Derechos Humanos contra el INM y Guardia Nacional./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“El tema de migrantes está presente, es una constancia en nuestra región, aunque nunca ha dejado de serlo pero se nos ha incrementado en los últimos meses y, hay días o semanas en que se reduce un poco luego vuelve a incrementarse; si bien tenemos unas dos o tres semanas e donde esto bajado pero no ha dejado de manifestarse”, compartió.

Argumentó que este lunes recibió una queja por parte de migrantes luego de que un integrante de una familia no ha regresado con ellos, “ahorita precisamente acabo de levantar una queja en donde se está señalando que personal de Migración lo detuvo y su esposa desconoce dónde está, si está bien y tener contacto con él”, explicó.

“Lo que nosotros hacemos es, primero, levantar la queja para poder turnarla de manera inmediata a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y la segunda es ponernos en contacto con personal de Migración para poder saber si podemos lograr algo de información, conocer si la persona efectivamente fue resguardada por el INM, si ésta se encuentra bien, si va a ser trasladada a alguna estación migratoria cercana y así poder nosotros poder informar a la familia o la persona que está preguntando por este migrante”, indicó.

Argumentó que las quejas no se formalizan derivado a que los migrantes no quiere formalizarla ya que tiene temor, “me dice que van a continuar por otro lado, nos dice que no quiere dar su teléfono, y las quejas no pueden ser anónimas”, insistió.