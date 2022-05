CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Comerciantes de Canatlán mostraron su respaldo al proyecto que encabeza Vero González, candidata de la alianza "Va por Durango" a la presidencia municipal de Canatlán.

El encuentro fue organizado por el empresario Javier Velázquez Valenzuela, quien al dar la bienvenida a los invitados y a la abanderada por el PAN, PRI, PRD reiteró su compromiso con el sector de comerciantes de Canatlán, con sus amigos y compañeros.

"Me siento comprometido con ustedes amigos comerciantes, Vero sabes que estamos contigo y cuando vero llegue a la presidencia yo me comprometo con ustedes que ella nos va a apoyar, respaldar y darnos el Canatlán que merecemos".

Vero González reiteró el compromiso de gestionar proyectos y acciones de gobierno en respaldo del sector comercial de Canatlán, del cual ella también forma parte.

"Soy, he sido persona comprometida con la gente, no de ahora que soy candidata en este proyecto, sino de siempre; crecí en un hogar donde el trabajo fue el punto central en la vida en familia, lo heredé de mis padres, he trabajado siempre y por ello el compromiso no nace de una campaña sino de un sentir y accionar de vida".

"He buscado hacer una campaña propositiva, de propuestas y compromisos; no he prometido hacer lo que creo no pueda cumplir en la administración de gobierno 2022-2025...

…Soy mujer de palabra y creo en la política como un área de superación personal y apoyo a la sociedad".

Se reúne Vero González con comerciantes de Canatlán / Foto: Cortesía | Vero González

En el encuentro tomaron la palabra las empresarias Lluvia Reyes y Nelly Ruiz, quienes al igual que otros empresarios reiteraron que respaldan lo que la alianza "Va por Durango" representa para Canatlán, con personas conocidas y comprometidas.