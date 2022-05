Se suma al proyecto de Lety herrera la diputada Zaira Hernández

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Zaira Hernández, diputada local suplente por el Distrito X de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, así como Azucena Zapata, responsable del área electoral y simpatizantes de al menos 15 ejidos, se sumaron al proyecto de Lety Herrera candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio por la Alianza “Va por Durango”, por considerarla la opción verdadera de cambio para el municipio.

En entrevista en la que estuvo acompañada por los dirigentes locales de los Partidos PRI, Raúl Antonio Meraz, PAN, Mario Ibáñez y PRD, Cecilio Campos, la suplente de la diputada de Morena Alejandra del Valle, externó su reconocimiento a la humildad que Lety Herrera ha tenido siempre con la gente más necesitada “como es la del campo, algo que también tuvo su padre Don Carlos Herrera”.

Zaira Hernández, lamentó que el proyecto en el que estaba “nos falló a mucha gente, a la que hasta ahora no se le ha cumplido en nada, creo que cada quien sabe lo que debe hacer y la diputada titular (Alejandra del Valle) no lo hizo. El color no nos define y me parece que la señora Lety Herrera es la mejor opción para darle un cambio verdadero a Gómez Palacio”.

Comentó que no se adhiere sola a este proyecto, “tengo toda una estructura trabajo tanto territorial como lo electoral, todo el perímetro Sacramento lo manejo, aproximadamente tenemos unos 15 ejidos a nuestro cargo y mi compañera Azucena Zapata es la responsable de lo electoral y es de nuestro equipo”.

Dejó en claro, que sumarse en este momento al mejor proyecto que es el de Lety Herrera abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD “es porque la gente del campo de Gómez Palacio, está esperanzada de un cambio, a la gente hay que saberla atender y la señora Leticia Herrera Ale lo está haciendo”.

Sostuvo “creí en un proyecto (refiriéndose a la 4T) nos entregamos todos, el año pasado estuvimos en una campaña y me entregue al cien por ciento y más gente se entregó y qué hemos recibido nada, nada, ni siquiera una visita, prometieron sacar adelante el área rural de Gómez Palacio del Distrito X, prometieron estar al pendiente de las gestiones y necesidades de la gente lo cual hasta ahorita no se ha hecho”.