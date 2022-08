Se tendrá que aplicar un plan “B” si no se paga a municipios: Carmen Fernández

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El diputado local J. Carmen Fernández Padilla, señalo que, si para cuando termine este lunes 29 de agosto, el gobierno del Estado no ha pagado los adeudos a los municipios, se tendrá que aplicar el plan “B”, el cual consistirá en dejar todo debidamente documentado para que sean los gobiernos entrantes los que terminen de liquidar las deudas, puesto que ese dinero que se les debe se tendrá que pagar tarde que temprano.

Menciono el diputado del distrito 14, que si no ha pagado la secretaria de finanzas a los municipios los adeudos que se tienen para este lunes, seria ya muy difícil que pagaran en los dos días restantes de la administración, así como que los municipios puedan hacer los movimientos financieros para dejar saldados los adeudos, en ese momento se tiene que documentar todo y dejar la deuda a los gobiernos entrantes, pero bien especificado que el dinero lo pagara después el Estado, y por ende pagaran a los proveedores o compromisos que se tengan.

Apunto Fernández Padilla, que algo que le preocupa como diputado, es que no se dejen deudas a los trabajadores municipales, ya que sabe que hay municipios que no tienen dinero para hacer el pago de la última quincena, y esto es debido a que están confiando en que la secretaria de finanzas les deposite la deuda, de no pagarles a los trabajadores sus salario de la última quincena de agosto, sería mucho más complicado para los gobiernos entrantes atender también ese problema, y sería injusto que los trabajadores no cuenten con su salario.

Finalizo apuntando que, como congreso del Estado, le aprobaron un crédito en los PITS de las de 900 millones de pesos al gobierno Estatal, este a corto plazo, esperando que con eso se pueda ayudar a algunos de los municipios a saldar algo de las deudas, pero de cualquier manera, se deberá de dejar bien plasmado en las actas las deudas que se heredaran, así como los recursos que se recibirán por dicho adeudo, y como congreso buscar que los alcaldes salgan bien librados de estos problemas que no ocasionaron ellos, sino que finanzas del Estado no pago sus deudas.