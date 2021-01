Sector salud se deslinda de campañas en domicilios de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El pasado fin de semana, la Dirección del Centro de Salud (CESSA) de Guadalupe Victoria a través de su cuenta de Facebook se deslindó completamente de personas que presuntamente acuden a los domicilios en busca de personas con obesidad, a quienes les piden ingresar a sus domicilios.

A través de las redes sociales, usuarios comenzaron a pedir informes sobre un grupo de personas que portan uniformes de médicos y se identifican como trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes se dicen trabajadores del CEESA local, estos señalan que se trata de una campaña de detección de personas con obesidad o alguna otra enfermedad que requiera ser tratada por los médicos, por lo que piden a las familias la oportunidad de ingresar al interior de los hogares para hacer una revisión medica de las personas, a quienes les solicitan que se recuesten de preferencia en los dormitorios.

Por ello, la Dirección del Centro de Salud local emitió un comunicado en el que señalan de manera textual: “a la población en general, para alertar, no nos hacemos responsables por las personas que se encuentran en estos momentos solicitando acceso a los domicilios con el pretexto de checar glucosa, presión o colesterol, No pertenecen a nuestro personal, no le permitan el acceso, todas las acciones de salud las anunciamos previamente en nuestra página oficial del CESSA Guadalupe Victoria”, destaca.

Los presuntos trabajadores fueron vistos en el barrio de la Noria, Loma Verde y la Hacienda, de la cabecera municipal, pero en ninguno de los casos se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes, simplemente no se les permitió la entrada a los domicilios, tampoco se ha informado si ya se tienen alguna línea de investigación o se sabe que pretenden estas personas disfrazadas de falsos médicos pertenecientes a la Secretaría de Salud, por tal motivo se le pide a la población que denuncié a los números de emergencia como el 911 dicha irregularidad, y por ningún motivo permitan la entrada a su domicilio a personas extrañas.