Gómez Palacio, Dgo (OEM).- “Es una institución que vamos a tener que recuperar porque no pueden estar en manos de intereses ni de tipo magisterial ni a veces la utilización mal sana de las sociedades de padres de familia”, indicó el secretario de Educación en el estado de Durango, Guillermo Adame Calderón, quien aseguró se "tomarán cartas" en el asunto sobre el “eterno conflicto” entre un grupo de maestros sindicalizados.

Te puede interesar: Alumnos cierran plantel del CBTIS #110 en Durango capital

Esto luego de que un grupo de docentes sindicalizados adheridos a la Delegación II pertenecientes a la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), solicitaran cambios en la Dirección General del Plantel de nivel secundaria y la preparatoria del Instituto 18 de Marzo en Gómez Palacio.

SEED no permitirá que continúe secuestrado el Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio / Foto: Sergio Mendoza / El Sol de la Laguna

Precisó que “las representaciones sindicales su objetivo es la defensa de los derechos de los trabajadores, que vengan y reclamen si no se les paga su quincena, si no se les pagan sus bonos pero los maestros su carril no es meterse en la administración de las instituciones, meterse en todo el manejo de las instituciones, el manejo; no le corresponde a las representaciones sindicales”.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Dijo que a él como máxima autoridad en la SEED no le ha temblado la mano para poder orden en dicho sistema, “la 18 de Marzo no puede ser la excepción, no va haber cambio, yo ya se los dije a los maestros que no va haber cambio porque si llega un momento en que nos orillen a tener que realizar algo vamos a tomar acciones con directivos y maestros también”, acotó.

Cuestionado sobre si este plantel ha sido secuestrador por un grupo de docentes sindicalizados el secretario dijo que no se permitirá que unos cuantos docentes sigan provocando despidos de más directores.

Municipios Ya basta de paros, nosotros sí queremos trabajar: personal de la 18 de Marzo





“Hay cuatro directores que este mismo grupo los ha sacado de la institución”, detalló de manera puntual.

Refrió que lamentablemente anteriormente en la SEED no se actuaba de manera objetiva y parcial ya que “lo normal era quitar al director y poner otro”, detalló.