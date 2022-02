Segalmex deja fuera del esquema de comercialización 6 mil toneladas de frijol

Actualmente cuando menos el 20% de los campesinos, no han podido comercializar su frijol, Segalmex, dejo de recibir dicho producto, porque se les saturaron las bodegas, lo cual complica la situación económica para ese sector de productores, lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Federación de Ingenieros Agrónomos en Durango.

Manuel Ríos, presidente de dicha agrupación, destacó que el no poder vender a un precio de cuando menos 16 pesos, les complica a los productores el poder sembrar en el ciclo invierno, el cual ya debe de estar sembrado.

El dirigente agrónomo, comentó que aunque son 5 mil o 6 mil toneladas de frijol que no se han vendido, para el productor es una cantidad muy importante, ya que ahí depende su economía, y el no vender es no tener dinero para solventar los gastos de la familia.

Dijo que esta vez Segalmex, lleno sus bodegas, sin poder acaparar toda la producción, los campesinos decidieron venderle a esta dependencia, con la finalidad de obtener algo de utilidad, pues lo justo para el productor serían 20 pesos el kilo.

Manifestó que seguirán buscando mercado para poder colocar esas seis mil toneladas de la oleaginosa.

Por otro lado hizo la invitación a todo el gremio de agrónomos, para que acudan a las instalaciones de la Federación de Ingenieros a celebrar el día del agrónomo. La cita es este domingo a partir de las nueve de la mañana.