Seré el mejor presidente que haya tenido Guadalupe Victoria: Gerardo Villarreal

GUADALUPE VICTORIA, Dgo. (OEM). -Mediante acto masivo desarrollado la tarde-noche del domingo anterior en tramo céntrico de la avenida Morelos, Gerardo Villarreal, candidato a nuevo alcalde de este municipio, postulado por la coalición “Juntos haremos historia” conformada por los partidos Morena, PVEM, PT y RSP, prosiguió su campaña para convencer a los ciudadanos electores que el 5 de junio próximo voten en su favor.

Estuvieron presentes algunos dirigentes nacionales, estatales y municipales de organismos políticos mencionados anteriormente, sobresaliendo la presencia de la candidata a gobernadora, Marina Vitela, quien en su participación con el micrófono elogió efusivamente las cualidades que tiene Gerardo para ser un digno presidente municipal, expresándole a la vez su apoyo solidario.

Por su parte, el candidato emitió su mensaje en forma improvisada, del que se escogimos los siguientes conceptos:

“Hoy comienza en Guadalupe Victoria el proyecto de transformación, comienza el colapso de los malos gobiernos, los que vivimos en este municipio ya no queremos esos gobiernos, queremos el gobierno del cambio verdadero, queremos una administración con amplio sentido social y de mucho carácter humano, algo que ya nos ha enseñado el presidente Manuel López Obrador, primero los pobres, en quienes debemos enfocar nuestros esfuerzos”.

“Vamos a dejar de gastar el dinero en cosas que no son del pueblo porque se dice que el dinero rinde cuando nadie se lo roba, y cuando lleguemos al gobierno municipal nadie va a tocar un peso del pueblo, además, a quienes están en el gobierno los obligaremos a que rindan cuentas de seis años de corrupción”.

“Quiero agradecerle infinitamente a mi familia por permitirme, por motivarme a seguir adelante y a luchar por las causas de la gente que más necesita. A mi esposa Alma, a mis hijas, a mis padres que aquí se encuentran, les prometo que no los voy a defraudar, enfrente de ustedes les doy mi palabra que aplicaré los valores que me enseñaron, que me han hecho un hombre de bien; les garantizo que seré el mejor presidente de este municipio de Guadalupe Victoria”.