Serviré a Gómez Palacio para que tengan mejores servicios públicos: Lety Herrera

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “Yo sí vivo en Gómez Palacio, nací aquí, aquí crecí y aquí voy a estar sirviéndole al pueblo, pavimentándoles, poniéndoles drenaje, alumbrado, servicios dignos y de calidad ”, afirmó Leticia Herrera Ale candidata a la alcaldía de la alianza “Va por Durango” integrada por el PRI, PAN y PRD.

Ese fue el compromiso que Lety Herrera, candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio, hiciera durante la convivencia que sostuvo con cientos de habitantes de la colonia Parque Hundido y vecinos de 12 colonias circunvecinas, que acudieron a saludarla y brindarle su apoyo.

Lamentó que quienes pretenden seguir gobernando en el municipio de Gómez Palacio, le hayan mentido al pueblo, porque no hubo ni un cambio, a la vez que mencionó en forma enfática, “estamos peor…”.

Asimismo, recalcó, “Yo no voy a decirles cosas que no son ciertas, yo voy a procurar que tengan lo que necesitan, servicios básicos de calidad, agua potable; y decirles que voy a reactivar a la policía municipal, porque no quiero una sola jovencita desaparecida, ni muerta, no quiero niños secuestrados; quiero a los gomezpalatinos paseándose a sus anchas, seguros y tranquilos por nuestra ciudad”.

La abanderada de los partidos coaligados PRI-PAN-PRD, estuvo acompañada de los líderes locales de estos partidos, así como por el diputado federal por Coahuila, Shamir Fernández y su coordinador de campaña el joven empresario Ernesto Herrera Reza, a quien comprometió donar de su bolsa, una cantidad de dinero cada mes, para entregarlo a la población que lo necesite, de salir vencedora el próximo 5 de junio.

Los vecinos de dichos sectores habitacionales se comprometieron con Lety Herrera a otorgarle voto de confianza en esta elección, pues saben que cada vez que esta mujer empeña su palabra y cumple.