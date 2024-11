Sideapa y Salud trabajan en conjunto para atender brote de mosquitos en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- El Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado y la dirección de Salud Municipal se encuentran trabajando desde el pasado lunes 25 de noviembre para atender un brote de mosquitos en el fraccionamiento Urbivillas.

Francisco Escalera Tostado director del Sideapa indicó que este brote de mosquitos se originó por la acumulación de aguas negras en un sector de la colonia, lo que ocurre de manera recurrente por la falta de cultura de los vecinos que depositan constantemente desechos en el drenaje sanitario lo que impide el adecuado flujo de las aguas residuales.

Escalera Tostado indicó que, a pesar de que se trata de un fraccionamiento irregular que no ha sido entregado al Ayuntamiento, tienen la instrucción de la presidenta municipal Leticia Herrera Ale, de atender este tipo de reportes realizados por la ciudadanía.

Por su parte, José Antonio Adema de León, titular de Salud Municipal, explicó que la población no debe alarmarse por la propagación del dengue, ya que el mosquito Aedes Aegypti, no se reproduce en aguas residuales, sino solamente en agua limpia, por lo cual, aunque sea molesto no representa un riesgo de salud.





“El mosquito que estamos combatiendo en Urbivillas corresponde a la especie Culex, es más obscuro y más grande que el Aedes Aegypti, pero es inofensivo, pues no es transmisor de ninguna enfermedad, solamente es molesto.” indicó el director de Salud Municipal

Adame de León indicó que, de manera paralela a las acciones de Sideapa para retirar las aguas negras, la dirección a su cargo ya inició con las labores de fumigación para terminar con este brote de moscos, el cual corresponde a la especie.

“Estimamos que tanto los trabajos del retiro de aguas residuales como la fumigación del área, quede culminada el día de hoy”, dijo el funcionario.

Sin embargo, seguimos exhortando a la población para que evite saturar las alcantarillas, pues es recurrente esta situación y los únicos afectados son los propios vecinos del lugar.