Siempre le apostaremos a las energías limpias: Luis Felipe del Rivero

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Como empresarios siempre le apostamos por la innovación y ello son las energías limpias y respetamos la decisión de los diputados federales que no aprobaron la Reforma Energética enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior lo declaró el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVyTUR) de Gómez Palacio, Luis Felipe del Rivero Molina, quien dejó en claro que como empresarios, como iniciativa privada siempre le apostarán a las energías limpias.

Pero explicó que la reforma energética que planteó el presidente López Obrador, tenía algunas cosas buenas y no todo era malo, pero por otro lado, los diputados federales quienes decidieron no aprobar la reforma con base a un análisis y conocimiento más a fondo de la lectura, no todo era válido, de ahí que consideró que debieron sentarse a dialogarla para llegar a un punto de equilibrio.

Agregó, “Nosotros como empresarios, como iniciativa privada, siempre estamos apostando a las energías limpias, sabemos de antemano que el tema de la Reforma Energética, o más bien la normativa que son las energías, habla del autoconsumo y para nosotros los comerciantes significó tener paneles solares para autoconsumo”.

Sin embargo, también reconocemos y sabemos a lo que se estaba dedicando esta ley o bien esta reforma que estaba impulsando el presidente de la República, en la cual estaba en contra del autoabasto, pues en un principio la Reforma del 2013, hablaba de beneficios a estas empresas grandes, pero también hubo otras personas que se beneficiaron de esto.

Con base a ello, consideró que se debió equilibrar ese tema, porque no todo lo que se planteó estaba mal, ni todo lo que se planteó por los diputados que rechazaron la reforma, era todo válido, creo que debieron haberse sentado y realizar las modificaciones adecuadas de ambas partes para llegar a un punto medio.

Agregó, “Nosotros como empresarios, siempre le apostaremos a la innovación, ya que es un tema de globalización, es un tema de regulación, porque muchas personas que se hacían socios con un porcentaje accionario del 1% en esas empresas, ya ellos tengan ciertos beneficios de autoabasto que es muy diferente al autoconsumo que es lo que iba afectar al comercio”, concluyó Luis Felipe del Rivero.