"Sigo en el PRI" dice la alcaldesa ocampense Coquis García

OCAMPO, Dgo. (OEM). - Sigo en el Partido Revolucionario Institucional, sigo donde mismo, respondió la presidente municipal Socorro García Armendáriz a la pregunta de su situación política, luego de la salida de Óscar García Barrón de la militancia tricolor.

Alcaldesa repetidora, cuñada del ex alcalde y ex diputado Óscar García Barrón, quien salió del PRI para coordinar el Partido Movimiento Ciudadano en el Estado, “Coquis”, como se le conoce de estimación en el municipio norteño que gobierna, dejó muy clara su posición luego de la partida de OGB.

Mi posición político partidista es la misma, sigo donde mismo, respeto la decisión del Profesor Óscar, su motivo habrá tenido para asumir un nuevo destino, lo que sí puedo decir es que él le aportó mucho al PRI, muchos triunfos, mucho trabajo, mucho esfuerzo a favor del quehacer partidario.

Enhorabuena al Profesor Óscar, estoy segura que la decisión que tomó la hizo de manera analítica y bien reflexionada y lo único que puedo desearle es el éxito en los nuevos proyectos que asuma.

Respecto a la renuncia de Óscar García García a la presidencia del comité municipal priísta en Ocampo, respondió que de manera supletoria asumió el cargo Mary Zubía, quien estaba como secretaria general y su lugar ya es ocupado por el Profesor Víctor Borjas, quien estaba al frente de la Secretaría de Organización.

La renuncia de García a la dirigencia priísta se dio el pasado día 28 de septiembre y en ella asume que dicha decisión responde a motivos meramente personales y profesionales los cuales no me permiten el desempeño del cargo, dice el oficio fechado el día 28 de septiembre y recibido por Ángeles Ma. Zubía.

Óscar asumió su responsabilidad el día dieciséis de diciembre del año pasado y de entonces al pasado lunes su quehacer se reflejó en acciones de mejora de imagen de la sede partidaria, ubicada en la cabecera municipal y también en acciones de gestoría permanente.

El ahora ex dirigente es hijo de Óscar García Barrón, ex alcalde y ex legislador estatal y federal, quien dejó la militancia priísta para encabezar al Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de Durango.