GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- La fuerte granizada que se presentó la tarde del domingo 26 de junio en la cabecera de este municipio, afortunadamente no afectó los diferentes sembradíos que se encuentran en las orillas de la localidad, los daños que pudo haber causado solo fue en árboles o viviendas en la propia cabecera municipal.

Te puede interesar: Para cultivo comercial se requiere contar con una industria en Canatlán: Alfonso García

Una de las personas que tiene un sembradío de chile a las afueras de la cabecera, a escasos dos kilómetros, es el exalcalde Mario Alberto Ramírez Corral, quien al ser entrevistado reconoció "hay un Dios o un ángel que me cuida", ya que si llega a presentar el granizo en su siembra con la fuerza que llegó en la cabecera municipal no hubiera podido recuperar nada, hubiera acabado con todo lo que se tiene sembrado, la fuerza y tamaño de la bola de hielo era grande, de ahí que podó los árboles de la cabecera en unos minutos.

Sin afectaciones por el granizo en los sembradíos de Guadalupe Victoria / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Mario Ramírez mencionó que cuando comenzó a llover se encontraba a escasos metros de los sembradíos, pero afortunadamente el granizo comenzó a caer unos metros delante de su siembra, e incluso unas parcelas que están sembrada de frijol ejotero de la empresa La Costa, tampoco sufrieron daños por el granizo, "pareciera que se tenía planeado desde donde cayera la fuerza del granizo", dijo.

Finalmente reconoció que sus parcelas están aseguradas, porque con el cambio climático no se puede confiar o saber en que momento hará frío, fuertes aguas o granizo como en esta ocasión, afortunadamente no hizo falta usar el seguro porque no afectó, pero si recomendó a sus compañeros agricultores que si se tiene siembra de temporal a cielo abierto, se pague un seguro catastrófico contra cualquier fenómeno natural, "desgraciadamente ya no se sabe ni se puede confiar a la suerte, en segundos cambia el clima y termina con el trabajo y la inversión que se tenga", puntualizó.