Sin agua poblado de Antonio Amaro en G.V.

ANTONIO AMARO Guadalupe Vic. Dgo.(OEM). –En el barrio conocido como “El Tinaco” de esta que es la segunda comunidad más grande del municipio de Guadalupe Victoria, las familias ya tienen varios días sin poder recibir agua potable en sus domicilios, cuando las autoridades señalan extremar precauciones y limpieza, no se tiene el vital líquido.

Familias de esta zona de Antonio Amaro que fueron entrevistadas, señalaron que no ven justo que personas de la tercera edad estén batallando al no tener agua, que tengan que estar preparados a las tres de la madrugada para poder estar subiendo agua a los tinacos con tinas, cuando las personas encargadas de distribuir el agua no saben hacer su trabajo, o lo hacen a sus conveniencias para que a ellos no les falte el agua en sus domicilios, señalan los quejosos.

Aseguran los habitantes que agua si hay, sólo que no la distribuyen parejo y a quienes afectan son a las personas de la tercera edad, algo que no se vale y mucho menos porque son personas responsables que pagan su servicio de agua por año, para que tengan que estar batallando con esto y que sólo les llegue un chorrito de agua de vez en cuando.

Hacen un llamado al responsable del sistema de agua en la localidad de Antonio Amaro, Juan Pablo Ríos, para que resuelva el problema de la falta de agua en la zona conocida como El Tinaco, ya que vital liquido si hay, pero está mal administrado y esta afectando en un momento crítico a las personas de la tercer edad.