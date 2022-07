Sin agua potable familias de Francisco I. Madero en Pánuco de Coronado

FRANCISCO I MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM). –Cientos de familias de esta cabecera, esta sufriendo la falta de agua potable en sus hogares, esto al parecer, porque la comisión federal de electricidad cortó la energía de los posos por la falta de pago en los recibos.

Decenas de familias se han comunicado con esta corresponsalía, para pedir o exigir a las autoridades que atiendan el problema de manera inmediata, si hay personas o familias que no pagan por el servicio del agua, que actúen con fuerza en contra de ellas, pero no le quieten el servicio a quienes pagan puntualmente, es injusto aseguran, que paguen justos por pecadores.

Señalaron algunos de los quejosos que se comunicaron con esta corresponsalía, que hablan vía telefónica al sistema del agua, y quien contesta solo reconoce que efectivamente en este momento está suspendido el servicio, pero no puede o no se le permite informar cuando será restablecido, se escucha que será por varios días o hasta que no liquiden el adeudo con la CFE, mientras son cientos de familias las que están sufriendo por no tener el vital líquido, algo injusto que las autoridades municipales están haciendo con los usuarios que pagan puntualmente por su servicio.

De manera extra oficial se conoció por este matutino, que las autoridades estaban dialogando con la comisión Federal de electricidad, para tratar de llevar un pago parcial de la deuda, y con ello lograr que se restableciera la energía en los posos, y con ello regresar el servicio de agua potable a la comunidad, la cual se muestra muy molesta por la falta de pago a la CFE que deriva en quitarles el vital servicio de agua a toda la comunidad.