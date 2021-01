¡No funciona! Pozo de agua potable en San Juan del Río por bajo voltaje eléctrico

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Sin funcionar está el pozo de agua potable en la comunidad El Resbalón, municipio de San Juan del Río, en la mañana del miércoles, debido al bajo voltaje del servicio eléctrico que no permite encender la bomba.

Así lo informó Mario Sifuentes, vecino del lugar, quien dijo que el martes dejó de funcionar el servicio eléctrico, debido a un cable trozado, problema que se solucionó al acudir personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, algo sucedió porque al reanudarse el servicio llegó con muy baja intensidad, los focos en las casas se observan opacos al encenderse, lo cual no fue problema porque al final estaban encendidos.

No obstante, la mañana de miércoles el pozo de agua potable no encendió y se cree que es por lo bajo de la corriente, una situación bochornosa que no permite que el servicio de agua llegue a las viviendas.

El Resbalón está a 12 kilómetros de la cabecera municipal; entronca con la carretera federal Panamericana, entre los poblados El Crucero y Diez de Octubre, mejor conocido como San Lucas de Ocampo.

Reconocemos que personal de la CFE cumplió con su tarea el martes y desconocemos la razón de la baja en el suministro, estando a la espera de que se regularice y el pozo pueda empezar a trabajar, puntualizó el informante.