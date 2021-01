Sin resolverse la situación de productores con Segalmex en Nuevo Ideal

NUEVO IDEAL, DGO. - (OEM).- Sigue sin resolverse la aceptación de Segalmex de recibir frijol afectado o el pago a un costo de 14.50 el Kilogramo como pago del adeudo en el programa “ Kilo por Kilo”, implementado por el gobierno federal el año pasado.

Productores que pidieron el omitir su nombre, reiteraron su deseo de cumplir el compromiso contraído con el programa Seguridad Alimentaria Mexicana ( Segalmex), a pesar de lo difícil que fue el ciclo agrícola Primavera – Verano 2020.

Como de manera oportuna se informó en este medio informativo el mes de noviembre pasado productores mencionaron que la producción de frijol en general fue mala y gran parte de lo cosechado está en malas condiciones, ante lo cual al acudir a la bodega que tiene Segalmex en este municipio se encontraron con problemas para pagar.

Semilla se les entregó y semilla deben entregar, destacaron que les dijo el analista Inocente Lechuga, quien solo atiende las instrucciones que recibe, es decir, contra él no va la queja, sino contra la medida de no querer recibir en efectivo el valor de la semilla recibida para su siembra, mencionaron en esa oportunidad.

Queremos pagar la cantidad recibida de frijol al mismo precio con el cual Segalmex lo está comprando, es decir, a $ 14. 50 Kilogramo, pero no acepta la institución gubernamental, mencionan.

“La mayor parte del frijol que cosechamos está helada, no reúne las condiciones para ser recibido y en algunos casos quisimos pagar con el frijol que Segalmex nos dio para sembrar y que por condiciones de temporal no pudimos hacer, pero tampoco lo reciben, por cierto, una semilla que no reúne las mejores condiciones, destaca uno de los productores.

Mencionan el caso del menonita Cornelio Frissen, quien sembró frijol y maíz y al igual que la gran mayoría, cosechó la leguminosa en mal estado y al querer ir a pagar su adeudo compró frijol a 20 pesos el Kilo y al acudir a entregarlo no le fue recibido, presuntamente porque estaba en malas condiciones”, reiteraron este sábado.

Lo anterior provoca que a los productores no se les quiera comprar maíz, hasta en tanto no salden el adeudo que tienen con el programa Kilo por Kilo, una situación complicada, aun cuando los productores están en la disposición mejor para liquidar.