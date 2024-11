Sin respuesta de Conagua para tecnificación para canales de riego

Lerdo, Durango (OEM).- Pese a que el proyecto para la tecnificación de riego que consiste en eficientar el recurso hídrico, Samuel Martínez, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Lerdo, dio a conocer que hasta el momento no ha habido respuesta por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); el plan integral se entregó a la dependencia en el mes de agosto.

Para el dirigente existe una luz al final del camino ya que en la última visita que realizó el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador acompañado por la hoy Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo por indicaciones de AMLO este proyecto tendría una repuesta inmediata.

De acuerdo a Gabriel Riestra, director de Conagua, sería en el mes de enero del 2025 cuando se inyectarían los recursos de manera general para el Distrito, esto último se lo confirmó al dirigente campesino en un encuentro que sostuvieron en días recientes.

“Tienen que darle a los módulos, primero, porque las presas no tienen suficiente agua, tienen que apostarle a la tecnificación, al enlosamiento de canales y también meterle recursos para la conducción de agua a los municipios de Lerdo, Gómez y Torreón en lo que tiene que ver con la tubería”, señaló.



Agregó, “de nada sirve meterle Agua Saludable si no tienen la infraestructura en buen estado, en Lerdo tiene más de 30 o 40 años que no se cambia entonces no se gana nada con meterle agua si la tubería no está en buenas condiciones para recibir mayor presión”, indicó.

Señaló que revisaron algunos ejidos en lo del proyecto que se entregó a la Conagua en cuestión de números, “porque día a día van cambiando los precios, van a la alza, tienes que ajustarse a las reglas de operación de ellos”, señaló.





En contexto, el proyecto correspondiente al Módulo 03 en base a lo que ellos necesitan “es enlosamiento de canales, la conducción del agua es donde se pierde ahí en transaminación, filtraciones del mal estado en le que están los canales y las acequias de los ejidos, aquí va dedicado primeramente a la conducción, tecnificación sería el segundo paso; lo que nos urge es el enlosamiento de canales, el monto para este proyecto es de 254 millones de pesos para los canales de riego”, sostuvo.

Subrayó que la cantidad de kilómetros en canales es variable ya que hay comunidades donde oscila en kilómetro y medio, de promedio un kilómetro se lleva 3 millones 200 mil pesos para el enlosamiento de canales.

“Para el Módulo de riego 03 son aproximadamente de 85 a 90 kilómetros los que necesita de enlosamiento en canales primarios”, expuso.