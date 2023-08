PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). -"El gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal, esta cumpliendo con la palabra que les dio a los manifestantes de esta comunidad, mismos que piden que la empresa minera de San José de Avino, no ponga a funcionar una presa de jales que contaminaría a la población".





Lo anterior lo señaló Salvador Aguilar, quien es parte de los pobladores que organizados han realizado varias manifestaciones y han acudido a las reuniones tanto con personal del gobierno del Estado como con personal del gobierno federal, donde señalan, “como habitantes de Pánuco de Coronado, no búscanos ni queremos que la empresa minera Avino Silver & Gold Mines, cierre sus puertas, que siga trabajando, lo único que exigimos es que no se ponga la presa de jales donde ellos quieren, porque sería perjudicial para la salud de la comunidad en general”, dijo.

Comentó Salvador Aguilar, que en la mencionada mina se tiene aproximadamente 450 trabajadores, de esos cuando mucho 50 son de la misma localidad de Pánuco, otros son de las localidades vecinas, e incluso de otros municipios como Cuencamé, por lo que reconoce que hay una importante fuente de empleo, "pero esta no puede estar por encima de la salud de la población de Pánuco de Coronado, donde se les ha demostrado una y otra vez, que el usar la presa de jales en ese lugar, seria dañino para la salud de toda la población".

Imagen ilustrativa | Sin solucionar problemática de mina San José de Avino en Pánuco de Coronado / Foto: Archivo | El Sol de San Luis

Afirmó que ellos tienen datos concretos que la mencionada mina, ya tiene permisos para cuatro puntos diferentes donde pueden colocar la presa de jales, la cual no dañaría a la población, "ellos no quieren invertir en otro lugar, quieren ahí donde causan daño, y en eso el gobernador Esteban Villegas, esta cumpliendo su palabra de no otorgar permisos si esta en riesgo la salud del pueblo de Pánuco de Coronado".

Reitero Salvador Aguilar, que como pobladores de Pánuco, como manifestantes, nunca han pedido o buscado que la empresa minera cierre sus puertas, que se terminen las fuentes de empleo, no, al contrario, en su momento y en años atrás, se les ofrecieron otros terrenos para su presa de jales, el ejido les otorgaba otros terrenos, sin embargo nunca aceptaron, “como pobladores de Pánuco de Coronado, solo buscamos proteger la salud de nuestras familias, y de las nuevas generaciones”, finalizó.