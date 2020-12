Sindicalizados de Gómez Palacio inconformes ante pago de aguinaldos

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Debido a que el ayuntamiento aplicó el 7 por ciento de aumento directo al aguinaldo en el pago a los trabajadores, pero fue bajo el rubro de “compensación”, lo que significa sólo un agregado y no como lo marca el contrato colectivo para los agremiados sindicalizados, de ahí que mostraron su inconformidad y decidieron hacer nuevamente un plantón pacifico este martes 1 de diciembre a partir de las 08:00 de la mañana y pidieron una reunión directa con la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez.

Al respecto el dirigente sindical José Manuel Marín Gutiérrez, indicó que son alrededor de 70 sindicalizados que realizaron el plantón pacifico y que no se ha descuidado el trabajo, agrego que están de acuerdo con el incremento del 7 por ciento, pero lo piden para el 100 por ciento de los agremiados, pero no están de acuerdo que lo hayan hecho bajo el rubro de “compensación”, ya que ese no fue lo acordado.

“Casi estamos seguros que la presidenta Marina Vitela Rodríguez desconoce de esta situación, porque seguramente los funcionarios no le están informando lo que pasa, es por ello que venimos a buscarla y dialogar directamente con ella y enterarla”, dijo.

¿Qué funcionarios son?, respondió; “El sindico, el oficial mayor, el jurídico, Contraloría y el tesorero municipal, con los que hemos estado reuniéndonos para lograr los acuerdos de los que marca y estipula nuestro contrato colectivo”.

Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Reconoció que el 30 de noviembre se les pagó el aguinaldo a los trabajadores con el 7 por ciento, pero bajo el rubro de “compensación” y en eso no estamos de acuerdo, porque es sólo un agregado y no será fijo a nuestro salario, del cual ya se había acordado.

Cabe mencionar que a las 10:30 de la mañana ingresó al palacio Municipal una comitiva del sindicato para dialogar con la presidenta municipal Marina Vitela.

Así también, los quejosos colocaron vehículos oficiales en la avenida Francisco I. Madero frente al palacio Municipal bloqueando la circulación y causando un caos en el tráfico.