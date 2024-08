Sindicalizados señalan presuntas irregularidades del sector salud

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Personal sindicalizado que labora en el sector salud realizó una serie de denuncias ante la opinión pública por algunas presuntas irregularidades y malos manejos de los recursos por el conceptos de cuotas sindicales así como la asignación de plazas de manera inequitativa violentando los derechos sindicales de cada uno y una de los trabajadores.

Zaira Venecia, quien se desempeña en el área de enfermería del Centro de Salud Isauro Venzor, compartió de manera pública que de los poco más de mil 200 trabajadores adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSS) la mitad están inconformes por presuntos malos manejos financieros y de plazas laborales.

Personal sindicalizado del sector salud señala presuntas irregularidades a cargo de Rafaela Zapata / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Se trata de empleados sindicalizados que laboran en el Centro de Salud Isauro Venzor, Hospital General de Lerdo, Gómez Palacio y pretendientes también a la Jurisdicción Sanitaria II, quienes manifestaron diversas irregularidades como la forma en la administración de las cuotas.

“Nos enteramos de que la señora Rafaela Zapata hizo el movimiento con el doctor Riverol, de mandar a su hijo con base a Torreón y Riverol mandó con base aquí al Hospital General lo cual está comprobado y es verdad; nosotros lo decíamos que no es justo que por ser líderes sindicales aprovechen el puesto que tienen para beneficiarse de manera personal”, añadió.





Venecia puntualizó además que no se han entregado reportes de las cuotas sindicales dese que Zapata tiene del Sindicato en más de cuatro años; “no ha entregado cuentas no sabemos cuánto entra de dinero por concepto de cuotas sindicales, dicen que no hay dinero porque no ha habido convivios el día del trabajador de la salud, el día de la madre, el día del niño y se tiene estipulado que se deben hacer esos festejos”, expuso.

Además, dijo que no se ha hecho una sola Asamblea, que el manejo de las plazas lo están investigando a través de Transparencia así como el manejo de los recursos que públicos. Dijo que le cuestionó a Rafaela Zapata el por qué le otorgó una base laboral a su vecina, una base al intendente que tenía en la Escuela de Enfermería y le otorgó una base a un lava coches; presuntamente estas son varias de las observaciones que le hicieron.

Reiteró que son poco más de 500 mil pesos los que ingresan por la vía de cuota sindical de manera mensual además de lo que se envía desde la Delegación Nacional sindical en la Ciudad de México. Sostuvo que lo que están solicitando es que se haga una asamblea general para que den cuentas de la forma en cómo se están manejando.