Sindicato del Ayuntamiento de Gómez Palacio exige solución a sus demandas

GÓMEZ PALACIO, Dgo.(OEM).-Debido a que 13 personas se pensionaron y son adheridos al Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Gómez Palacio, pero les bajaron el sueldo, lo cual consideran anticonstitucional, además de que hay 12 pensiones pendientes y al no tener solución, el líder de este sindicato Manuel Marín Gutiérrez y agremiados pensionados se manifestaron y bloquearon el bulevar Ejército Mexicano en Gómez Palacio, Durango, la mañana de este jueves.

Sin embargo, luego de una hora se acercaron elementos de Seguridad Pública Municipal para platicar con el líder Manuel Marín, a quien le indicaron que la presidenta municipal Marina Vitela Rodríguez los exhortó a que retiraran el bloqueo y fuera una comisión a su despacho presidencial para tratar el tema, pero el dirigente sindical se negó y dijo que solamente dialogarían con ella en el lugar del bloqueo.

Manuel Marín también manifestó que se dio contrato de otros compañeros, aunque faltaban unos estudios pero se llegó al acuerdo de que iniciaron a laborar mientras se lo realizaban y que seria entre martes y jueves, pero que ya podían entrar a trabajar, el acuerdo se hizo en la oficina de recursos humanos, de ahí que se presentaron a trabajar el pasado martes y ahora nos dicen que no se les va pagar aunque las personas siguen trabajando.

“Nos comentaron que a las ocho la alcaldesa Marina Vitela nos recibió en su despacho, pero no vamos porque no nos mandamos solos, estamos por la base y la base está exigiendo que venga la presidenta municipal acá al periférico y en caso de que no venga vamos a tomar otras acciones”, dijo.

Cabe mencionar que minutos antes de las 07:00 horas de este jueves se comenzaron a apostar agremiados de este Sindicato en los dos sentidos del bulevar Ejército Mexicano frente a la expo feria de Gómez Palacio, pero agentes de tránsito inmediatamente comenzaron a desviar el tráfico por vías alternas, de ahí que no se tuvo un fuerte congestionamiento vial, solamente quedaron varados alrededor de 15 tráileres de carga, a las 09:00 horas seguía el bloqueo pero los trabajadores sindicalizados en activo si acudieron a laborar al Palacio Municipal.