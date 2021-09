Sindicato no tiene notificación de trabajadores intoxicados en Hospital de Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“No tengo ninguna notificación de personal del Hospital General de Gómez Palacio intoxicados, ni con diarrea o problemas estomacales, aunque sabemos que hubo alimento en mal estado y estamos atendiendo ese tema”, declaró Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la sección 188 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Entrevistada sobre la situación de trabajadores del sector salud asignados al nuevo Hospital General que tuvieron complicaciones estomacales por ingerir alimentos en mal estado, comentó que no tuvo ninguna notificación por parte de los trabajadores cuando se dio ese hecho, incluso no fuimos nosotros solicitados, pero agregó que si tuvieron algunos antecedentes de compañeros que están inconformes por la alimentación que está proporcionando la empresa.

Agregó que “esa notificaciones de inconformidad ya la tenemos en relación a los alimentos, por ejemplo, que no sean adecuadas las porciones que se le tienen que otorgar, así como los alimentos que no son los adecuado y esto ya se dio a conocer, de ahí que ya estamos trabajando en el tema, pero el reporte principal de los compañeros lo tenemos del hospital general del municipio de Lerdo, incluso tengo un oficio donde ellos se quejan sobre el servicio de la empresa que da los alimentos a los trabajadores, de ahí que estamos trabajando en ello y se van a hacer unas evaluaciones”.





También comentó que como Sindicato lo principal que buscan es que tengan la seguridad los trabajadores de ingerir los alimentos que se les proporcione que sean correctos y sobre todo que sean las aportaciones requeridas para ese día, "ya que estamos hablando que se le dan a los compañeros que tienen jornadas de 12 horas y a los que tienen jornadas nocturnas porque ellos son los que reciben los alimentos”, dijo.

A su vez aclaró que la alienación se da por parte de una empresa, de la cual dijo no estar contentos con ese servicio porque, “hemos visto que los alimentos no están en muy buen estado y las quejas que tengo aquí como sindicato, principalmente son del hospital general de Lerdo, pero del hospital general de Gómez Palacio no he tenido quejas, aunque han sido pocas a comparación de la del vecino municipio de Lerdo, pero ya estamos tomando medidas”.

“De la intoxicación no tenemos ninguna evidencia de ningún trabajador que haya sido atendido por esta causa,”, pero se le preguntó si por diarrea o algún problema estomacal, respondió, “Hasta ahorita no hay notificación, pero sabemos que no está bien el servicio y estamos tomando medidas para que esto mejore y en su casa regrese el personal que preparaba los alimentos anteriormente y son trabajadores de la Secretaría de salud que pueden estar en el área de cocina, ya que contamos con nutriólogos, dietistas, cocineros auxiliares de cocina, todo ese personal lo tiene la Secretaría de salud y estamos haciendo una petición para que regrese nuevamente para que los alimentos estén preparados al día y sobretodo que sean alimentos frescos y no con conservadores y no que se preparen y se tenga que almacenar", señaló.

Finalmente destacó que como Sindicato están en vigilancia de los alimentos, "pero también necesitamos que el trabajador nos de notificaciones y como le vuelvo repetir, las únicas notificaciones que hemos tenido han sido de los trabajadores del Hospital General de Lerdo y de ahí estamos tomando medidas", concluyó.