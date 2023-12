Situación crítica para productores apícolas en Lerdo

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Productores apícolas atraviesan una situación muy crítica, debido a que en la producción de miel de aceitilla que se obtiene en estas fechas provenientes de los llanos, fue casi nula, por tal motivo queda cancelada la “Cuarta Edición de la Feria de la Miel” que se programa cada año.

Así lo declaró Guadalupe García Rosas, presidenta del producto apícola de la comarca Lagunera Durango – Coahuila quien ofreció una rueda de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), ubicada en este municipio lagunero.

Guadalupe García Rosas presidenta del producto apicola Durango-Coahuila / Foto: cortesía |

La presidenta del producto apícola estuvo acompañada por Gerardo Lozano, jefe de ventanilla del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA); así como varios apicultores de diferentes municipios de la región Lagunera.

“Lamentablemente venimos a dar a conocer que en la temporada de Septiembre a noviembre, cuando se obtiene la miel de aceitilla y que en antaño se lograban entre 30 a 50 toneladas de este producto, en esta ocasión no se tuvo producción de miel”, afirmó Guadalupe García.

Incluso explicó que aunado a que no hubo producción, también se generan otras pérdidas económicas, pues los productores tienen que acudir desde la laguna a los llanos y eso implica gastos.

Recordó que en los meses de septiembre a octubre llevan sus colmenas a la región de los llanos, allá por el municipio de Guadalupe Victoria y por el poblado de Ignacio Allende, para que a finales de noviembre y principios de diciembre las traen, pero en esta ocasión regresaron sus colmenas desafortunadamente sin producción de miel.

Puso como ejemplo el caso del agricultor lagunero Fernando Morales, quien tiene mayor número de colmenas, las cuales se llevó alrededor de 800 y solamente sacó dos a tres tambos de miel, cada uno con unos 300 kilos del producto, es decir, que no se logró ni siquiera una tonelada de miel, que no representa cubrir los gastos.

El producto que hay ahorita hay de miel en la región lagunera, es por las cosechas anteriores del mes, junio, julio y agosto, que son producción de multiflora.

Guadalupe García afirmó que la situación es muy crítica, pues lo que se vive con los apicultores es lamentable al no contar con producción de miel y esto se debe a que no hubo suficientes lluvias en el año, sino más bien hubo sequía y esto evitó la floración.

Incluso señaló que también no hubo suficiente producción de frijol, eso baja la floración de aceitilla que se da entre lo que es este cultivo de la leguminosa, aunado a la falta de humedad no se genera mayor floración de aceitilla y no se logra producir la suficiente miel.

“En estas dimensiones de casi nula producción de miel, es la primera ocasión en que se tiene registro, pues anteriormente se tenía bajas producciones en ciertas ocasiones, pero ahora fue nula producción y eso pone a los productores en una situación crítica”, comentó.

Para finalizar, Guadalupe García expuso que fueron cuatro los productores que tienen mayor cantidad de colmenas los que la llevaron a la zona de los llanos del Estado de Durango y la producción fue casi nula, aunque hay una ligera esperanza de una flor que se da en forma silvestre en la laguna y es de donde se puede obtener miel y tratar de lograr algo en estas fechas, ello se debe a las lluvias tardías que hubo en esta región.