Sociedad escéptica al Covid–19

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- Para comunicadores santiagueros la situación de la pandemia que se vive en el mundo, el país y el estado parece que no ha llegado a un amplio sector de la sociedad de Santiago Papasquiaro.

Entrevistados coincidieron en que la sociedad o un sector de ella está relajada, no se siguen los protocolos solicitados por las autoridades.

“Veo una sociedad Santiagueña muy escéptica, y creo que es una cuestión cultural, las y los mexicanos no estamos impuestos a obedecer, la gente adulta no cree, y peor aún dices que ellos ya están viejos, que ya vivieron; los Santiagueros somos pachangueros y el día Diez de Mayo parecía como un 22 de Julio, ( Feria Regional ), todo mundo celebrando, contra cuestiones culturales es muy difícil generar conciencia.

Existen protocolos que solo algunos establecimientos ayudan, sobre todo los grandes, pero las micro empresas familiares es difícil, en lo económico, mucha gente dice "prefiero rifármela ante el Covid-19, y no morir de hambre".

La seguridad hace lo humanamente posible, retirarlos a sus casas y al rato salen otros, es el cuento de nunca acabar, el filtro que está en la entrada lo evaden, o dicen mentiras, la mayoría de la gente no usa cubrebocas aun cuando se los dan, y ya existe un clamor entre padres y madres de familia porque sus hijos regresen a la escuela, no estamos acostumbrados a convivir 24 horas con los hijos, aunado a esta pandemia se potenció otro problema la violencia intrafamiliar, dijo uno de los comunicadores.

Otro compañero muy comprometido con el quehacer informativo respondió a su visión de la actual situación que se vive en ciudad Santiago Papasquiaro.

“ Siento que aquí está dividida la opinión de la sociedad en cuanto a la pandemia, hay personas que si se cuidan y estamos encerrados en nuestras casas y siguiendo las indicaciones que han dado por parte del sector salud pero hay una gran parte de la población que cree que no existe el virus, otra que cree que es un tipo de conspiración entre países para debilitar las economías contrarias, la gente que si cree en el virus pero que piensa que está lejos de alcanzarnos, pero cada vez la gente está más cansada porque se ve lejos el que se regrese a la normalidad y estamos bajando la guardia, siendo que es el momento que más alerta deberíamos estar porque ya hay casos positivos en el municipio.

Hubo una defunción hace días y también hubo opiniones divididas, algunos familiares del fallecido aseguran que no tenía la enfermedad, pero la Secretaría de Salud de Durango lo pone en el mapa y por otro lado el Gobierno Federal no lo pone, entonces hay más incertidumbre en cuanto a lo qué pasa, por ley no se pueden dar datos y se desconoce por ello esa situación, también siento que el gobierno local aunque ha actuado es mucho menos estricto que el de otros municipios vecinos, informan casi nada sobre lo que ocurre y eso genera lo mismo más opiniones divididas.

Sí nos ha pegado, algunos negocios que habían cerrado ya abrieron de nuevo, se ha mantenido la gente buscando la forma de seguir llevando comida a su mesa pero si ha afectado, a la gente de eventos, músicos es a ellos si les afecto porque tienen nula actividad..”

El tercero de ellos, ex colaborador de El Sol de Durango, hizo ver que desgraciadamente sucede lo mismo que en otros lugares, hay personas que no creen en la pandemia, sigue habiendo personas que siguen sin usar el cubrebocas, hay familias que salen a pasear al centro, hay reuniones de familia, algunos restaurantes si toman precauciones, pero otros permiten la entrada de comensales.

A pesar de que la autoridad exhorta a quedarse en casa, hay gente caminando por las calles sin motivo alguno, puntualizaron los comunicadores santiagueros, puntualizó.