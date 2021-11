Solicitarán a Segalmex amplíe volumen de compra al productor de frijol

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El gobierno municipal de Canatlán, Durango, así como organizaciones agrícolas solicitarán a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que aumente de 500 a 800 kilogramos el volumen máximo para comercializar por cada productor y con ello darle celeridad a la venta de cosecha.

La regidora Gabriela Sarahí Ontiveros Vizárraga informó que para ello se tuvo una reunión de trabajo con funcionarios del Gobierno estatal y organizaciones productivas este martes, donde también se acordó el gestionar la visita de la gerencia de la Financiera Nacional de Desarrollo a Canatlán, para que den a conocer los programas y acciones que ofertan.

Dijo la concejala que la situación, el panorama que guarda el campo es complicado. La superficie agrícola de Canatlán se ha reducido en 20 mil ha en los últimos años; las causas son múltiples como migración en busca de mejores oportunidades, desanimo por parte de agricultores por los altos precios en la producción, cambió climático, entre otras.

Este año no es la excepción los agricultores de Canatlán y de todo el estado se encuentran en una situación muy difícil ya que el frijol no tiene un precio digno a pesar de los precios de garantía fijados por Segalmex hay un desánimo en los productores ya que algunas bodegas aún no abren por el alto porcentaje de humedad que tiene la semilla, obligando a los productores a ir vendiendo a los coyotes quienes se aprovechan de la necesidad, puntualizó.